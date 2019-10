Freispiel regt Kinder zum Lernen an

Auf dem neu gestalteten Vorplatz des Kindergartens St. Michael haben Kindergartenleiterin Maria Stitzenberger und die Vorstandsvorsitzende des katholischen Schulwerks, Isabel Kipping, interessierte Eltern zum ersten Elternabend des neuen Kindergartenjahres begrüßt. Inhaltlicher Schwerpunkt des ersten Elternabends war das „Freispiel“, welches ein wesentlicher Bestandteil des Kindergartenalltags ist.

Anhand eines Schaubilds verdeutlichte Maria Stitzenberger den Eltern, wie wichtig das freie Spielen für die Entwicklung der Kinder sei und welche bedeutende Aufgaben hierbei auch die pädagogischen Fachkräfte haben. Spiel sei nicht nur Spiel, so Stitzenberger, sondern eine kindgemäße Form des Lernens, was die pädagogischen Fachkräfte durch Beobachtungen begleiteten und unterstützten.

Mit dieser Erkenntnis gingen die Eltern nun in die einzelnen Gruppen ihres Kindes, um dort auf Fotos, die die Erzieherinnen fotografiert haben, das Freispiel miterleben zu dürfen.

Das vergangene Kindergartenjahr war geprägt vom 50.Geburtstag der Einrichtung. Bis zum Fest, das am 25. Mai 2019 stattfand, mussten viele Vorbereitungen getroffen werden und auch die Einrichtung ließ man durch zahlreiche bauliche Maßnahmen im neuen Glanz erstrahlen. Dank der Spende einer Spaichinger Firma befindet sich nun auf dem Vorplatz sogar ein „Baumhaus“, in dem die Kinder viel Freude haben zu spielen und die Umgebung zu beobachten.

In ihrer Ansprache bedankte sich Maria Stitzenberger auch nochmals bei den vielen Familien und dem Elternbeirat für ihre Mithilfe am Festtag, ohne die das Fest niemals so gelungen wäre. Dieses Jahr, so die Einrichtungsleiterin, werden sich die Kinder mit der Vielfalt der Tierwelt beschäftigen, um ihnen so einen achtsamen Umgang mit der Schöpfung erlebbar zu machen.