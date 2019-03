Freie Wähler nominieren nach

Von Schwäbische Zeitung

Blutige Auseinandersetzung am Samstagmorgen in Ulm: Das 49 Jahre alte Opfer ringt mit dem Tod, die Täter sind auf der Flucht. Wie die Polizei mitteilt, sei es am Samstag gegen 1:50 Uhr unterhalb der Steinernen Brücke (Neue Straße) im Bereich des Fußgängerstegs über die Blau zu dem folgenschweren Vorfall gekommen.

Bei dem Angriff habe ein 49 Jahre alter Mann lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten, heißt es in einer Pressemitteilung.