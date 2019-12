Freie Wähler beantragen mehr Defibrillatoren

Die Fraktion der Freien Wähler im Spaichinger Gemeinderat hat in einer Pressemitteilung ihre Anträge für den Haushaltsplan 2020 vorab veröffentlicht und die Anträge mit konkreten Summen unterlegt.

So wollen die FW alle öffentlichen Einrichtungen in Spaichingen mit Defibrillatoren ausstatten. Sie rechnen dafür mit Aufwendungen in Höhe von 2500 Euro je Defibrillator. „Jede Minute zählt im Notfall, daher sollte in unseren Sporthallen, Gewerbemuseum und Rathaus ein Defi zu finden sein“, begründen die FW den Antrag.

Für 10 000 Euro soll der alte Geschirrspüler der Stadthalle durch ein neues Gerät ersetzt werden. Eine Stromersparnis soll durch die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED für 80 000 Euro erzielt werden. „Die neue LED-Anlage kann auch gedimmt werden. Gerade in der Übergangszeit muss die Flutlichichtanlage nicht komplett aufgedreht werden“, so die FW. Das Bundesumweltministerium fördere diese Maßnahme.

Eine Planungsrate von 30 000 Euro für den Eingangsbereich der Stadionanlage soll in den Haushalt eingestellt werden. Zur Steigerung der Attraktivität des Freibades können sich die Freien Wähler den Einbau einer großen Tunnelrutsche vorstellen und schlagen deshalb die Einstellung einer Planungsrate von 25 000 Euro vor.

Damit das Sicherheitsgefühl gestärkt wird, müsse der beliebte Verbindungsweg der Robert-Koch-Straße mit dem Längelenweg mit Leuchten ausgestattet und der Rad- und Fußweg ausgebessert werden. Hierfür rechnen die Freien Wähler mit Kosten von 25 000 Euro.

Kostenfreies WLAN würde nach Ansicht der Freien Wähler das Freibad noch attraktiver machen und rund 5000 Euro kosten. Für die Bereitstellung von Räumen im FK-Heim für einen sich selbst organisierenden Jugendtreff wollen die FW 5000 Euro beantragen. Für den Umweltschutz auf der Gemarkung Spaichingen halten die Freien Wähler es für dringend geboten, ein Konzept zur Vernetzung der verschiedenen Biotope zu verwirklichen. Dafür beantragen sie, eine erste Planungsrate von 25 000 Euro einzustellen.

Für die von ihnen beantragte Einrichtung eines Umwelt- und Klimaausschusses rechnen die FW mit 5000 Euro. Außerdem möge eine Inklusionsgruppe im neuen Kindergarten geprüft werden. Für einen sicheren Arbeitsweg soll für 30 000 Euro der Fuß- und Radweg entlang der Einsteinstraße ausgebaut werden.

Zur Weiterentwicklung des Marktplatzes möchten die FW, dass die Stadt 5000 Euro für die Marktplatzbepflanzung in die Hand nimmt, wobei die FW die Patenschaft für eine Baumscheibe übernehmen wollen. Für Planung und Errichtung abschließbarer Container am E-Bike Abstellplatz beim Gymnasiums beantragen die FW 10 000 Euro. Im Sinne des Insektenschutzes sollen für das Anlegen von Blühflächen auf städtischen sowie auf privaten landwirtschaftlichen Flächen jeweils 5000 Euro eingestellt werden.