Freibier zum Start der Badgers-Saison

Die Saison der Badgers geht wieder los. Zum ersten Heimspiel hat sich der Radfahrverein etwas Besonderes einfallen lassen. „Sonntag noch nix vor? Kein Alternativprogramm zur verregneten Maiwanderung? Wir hätten da was für Euch: pünktlich zum ersten Heimspiel der Badgers Herren 1 gegen die Langenfeld Devils am Sonntag 1. Mai um 14 Uhr gibt es 30 Liter Freibier, gesponsert von unserem Partner Hirsch Brauerei in Wurmlingen.“ Fassanstich ist um 13.15 Uhr, für die Damen gibt es auch Sekt. Der Eintritt zum ersten Heimspiel ist frei.