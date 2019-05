Frauenselbsthilfe-Gruppe nach Krebs besteht seit 20 Jahren

In der Gemeinschaft geht vieles besser. Das gilt auch für die Frauenselbsthilfe nach Krebs, Gruppe Spaichingen. Seit nunmehr 20 Jahren besteht die Selbsthilfegruppe und agiert nach dem Leitmotiv „Auffangen, Informieren, Begleiten“. Dies war vergangene Woche der Anlass für eine gemeinsame Feier.

„Schön war zum Auftakt eine besinnliche Maiandacht in der Kapelle auf dem Risiberg“, so Gruppenleiterin Doris Schuler in der Pressemiteilung. Danach war ein Besuch im naheliegenden Landgasthaus angesagt. Doris Schuler begrüßte vor dem Essen jede Teilnehmerin mit persönlicher Wertschätzung.

„Viele Menschen, die die Diagnose Krebs erhalten, stürzen in ein tiefes Loch, stehen unter Schock“, so Doris Schuler. „Die Angst vor der lebensbedrohlichen Krankheit ist vorherrschend, scheint doch das Leben aus den Fugen zu geraten. Der Weg, der jetzt vor einem liegt scheint steinig und unüberwindbar. Wir, die Frauen der Selbsthilfegruppe sind ihn bereits gegangen.

Vor dem Hintergrund unserer eigenen gesammelten Erfahrungen können wir Betroffenen helfen, ihren Weg zu finden, Kraft und Zuversicht zu bekommen, auch inspirierende Impulse, um ihr Leben wieder neu einzurichten und wieder Lebensfreude zu empfinden. Und genau darauf kommt es in unserer Arbeit an: Da zu sein und dort Halt zu geben, wo Menschen durch die Diagnose Krebs haltlos geworden sind. So finden dann Betroffene den Weg zur Selbsthilfegruppe“, schreibt Doris Schuler.

Die Spaichinger Gruppe trifft sich regelmäßig einmal im Monat, meist im Martin-Luther-Haus. Zur Zeit zählt die Gruppe 20 Teilnehmerinnen. In ihren Jahresprogrammen bietet sie Museumsbesuche, medizinische Vorträge, Klinikbesuche, Bastelangebote, Wanderungen und Ausflüge, Meditationen, Maiandachten und Adventsfeiern sowie gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen an.

Die Teilnahme an den Treffen ist kostenfrei und ohne weitere Verpflichtungen.