„Frauenpower“ tut den Musikern gut

Mit dem „Standschützen Marsch“ hat die Musikkapelle Denkingen ihre Jahreshauptversammlung eröffnet. Die Musiker können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Zu neuen Ehrenmitgliedern konnten nach 50 Jahren fördernde Mitgliedschaft Albert Schnee, Josef Betting und Ernst Lieb ernannt werden. Für zehnjährige musikalische Leitung erhielt Andreas Lewedey vom Blasmusikverband Baden-Württemberg die bronzene Dirigentenehrennadel überreicht.

Zügig gingen die Wahlen über die Bühne. Der zweite Vorsitzende Christof Merkt, Kassiererin Petra Klimmer, die zweite Jugendleiterin Natalie Ege sowie die aktiven Beisitzer Thomas Fetzer, Norman Klaiber und Martin Spielvogel wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Nach einem Jahr als Vorsitzende gab Anja Gaßner ihren ersten Rechenschaftsbericht mit Bravour. Der Verein zählt 231 Mitglieder, davon 161 fördernde, 50 Ehrenmitglieder und 70 aktive Musiker (davon 32 unter 18 Jahren). Das aktive Stammorchester zählt 38 Musiker mit einem Durchschnittsalter von 34,5 Jahren lautete die Statistik der Vorsitzenden. „Wir sind derzeit eine gut aufgestellte Musikkapelle, die in den Registern ausreichend besetzt ist. Nur beim Konzert ist man auf Aushilfen angewiesen“, konstatierte sie.

Es gab 49 Proben und 23 Auftritte. Zudem konnte die Kapelle neben dem Summernighth-Hock zwei Waldfeste auf dem Klippeneck abhalten, die für die Finanzen unabdingbar sind. Alles in allem war es ein entspanntes Jahr.

Für viele Musiker vielleicht auch zu entspannt, was sich im Probenbesuch und bei den Auftritten deutlich bemerkbar machte, so die Vorsitzende. Der durchschnittliche Probenbesuch lag bei 28 von 38 Musikern. „Vielleicht können wir die Zahlen für das nächste Jahr wieder etwas nach oben korrigieren“, hoffte Anja Gaßner.

In Abwesenheit des Schriftführers Andreas Leibold trug Thomas Fetzer den Bericht vor, der alle Aktivitäten und 16 Jubilarbesuche Revue passieren ließ. Trotz der Anschaffung eines Xylophons und neuer Poloshirts konnte Kassiererin Petra Klimmer von einem Plus in der Kasse berichten.

Die Musiker befinden sich derzeit in einer etwas „mühseligen“ Phase, lautete die Aussage des Dirigenten Andres Lewedey. Doch will er versuchen, für das Openair-Konzert beim Summernight-Hock alle Musiker auf Vordermann zu bringen, Voraussetzung hierzu sei allerdings, dass jeder in die Probe komme, denn es werde jeder Musiker gebraucht.

Andreas Lewedey ist auch musikalischer Leiter der Jugendkapelle. Durch den öfteren Wechsel im Jugend-Kooperationsorchester mit Frittlingen sei es nicht so einfach, neue Stücke in nur zwei Wochen einzuüben. Doch zögen alle Jugendliche sehr gut mit.

Jugendkooperation funktioniert gut

Auch die beiden Jugendleiterinnen Sandra und Nathalie Ege berichteten über die gut funktionierenden Jugendkooperationen mit Frittlingen. In der Vorgruppe sind gegenwärtig 16 Kinder unter der Leitung von Annika Linz. 31 Jugendlich spielen in der Jugendkapelle, davon 15 aus Denkingen. 18 Zöglinge befinden sich noch in Ausbildung. Acht Jugendliche absolvierten die D1- und zwei Musiker die D2-Lehrgänge erfolgreich. Zur Festigung der Kameradschaft soll dieses Jahr wieder ein Sommergrillfest und eine zweitägige Jugendfreizeit durchgeführt werden,.

Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Thieringer bemerkte, dass die Musikkapelle mit der groß angelegten Jugendarbeit ein gutes Fundament geschaffen habe und gut aufgestellt sei. Es gäbe kein Fest, bei dem die Musik nicht dabei seien. Höhepunkt war beim Neujahrsempfang der Gemeinde, als die Kapelle zusammen mit dem Männergesangverein und dem Kirchenchor die von Andreas Lewedey arrangierte EU-Hymne vorgetragen habe. „Das erste Jahr Frauenpower mit Vorsitzender und Kassiererin ist sehr gut verlaufen und hat den Musikern auch gut getan“, stellte Thieringer fest.

Für fleißigen Probenbesuch wurden Andreas Lewedey, Christof Merkt, Sandra Ege und Theresia Betting ausgezeichnet. Auch die von auswärts kommenden Musiker und Ausbildern erhielten ein Präsent.