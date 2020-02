Frauengruppe spendet an Kinderhospiz

Die Primtalschnecken, eine Frauengruppe der katholischen Kirchengemeinde in Spaichingen, hat 850 Euro an das Projekt „Sternschnuppe“, ein Kinder- und Jugendhospiz in Villingen-Schwenningen überreicht.

Das Geld ist der Erlös aus Tätigkeiten der Primtalschnecken im Dezember 2019. Beim Winterzauber an der Eisbahn auf dem Spaichinger Marktplatz haben die Schnecken einen Tag lang die Bewirtung übernommen. Dank vieler Besucher konnte die Frauengruppe eine Menge Plätzchen, Waffeln, Würste, Punsch und Glühwein verkaufen und somit die Summe in Höhe von 850 Euro erwirtschaften, heißt es in einer Pressemitteilung der Primtalschnecken.

Schon viele Jahre hätten es sich diese Frauen zur Aufgabe gemacht, heißt es weiter, mit Spenden Sozialprojekte in Spaichingen und Umland zu unterstützen. Der diesjährige Spendenempfänger, das Kinderhospiz „Sternschnuppe“, seie eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche, die durch eine unheilbare Erkrankung oder eine schwere Behinderung nur eine eingeschränkte Lebenserwartung haben. „Ein Ort der Erholung, in dem diese Kinder zusammen mit ihren Familien auftanken und neue Kraft schöpfen können, die interfamiliären Beziehungen gestärkt werden und durch eine fachgerecht medizinische und liebevolle Versorgung eine Entlastung vom 24-Stunden-Pflegealltag geschieht.