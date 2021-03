Frauengruppe „Primtalschnecken“ engagieren sich auch im Lockdown

Auch die Gruppierungen, die sich sozial engagieren, sind seit einem Jahr ausgebremst. So auch die katholische Frauengruppe „Primtalschnecken“. Trotzdem wollen die Frauen gerade in so herausfordernden Zeiten ihr Engagement für das Gute nicht verlieren.

Die Primtalschnecken Spaichingen sind ein katholischer Frauenkreis. 2004 sind sie entstanden, weil Brigitte Schimanskis Frauengruppe festgestellt hat, dass es keinen jungen Nachwuchs in der Spaichinger Kirche gibt. Kurz danach wurde der damals noch junge Kreis ins Leben gerufen. Sandra Schimanski, Trixi Brettner, Renate Jantsch, Manuela Messmer und Elke Merkt haben sich damals spontan bereit erklärt, das Leitungsteam zu bilden.

Vier von ihnen sind immer noch im Team mit dabei. Damals beschränkte sich die Gruppe noch auf ihre gemeinsamen Treffen einmal im Monat und auf die traditionelle Frauenfasnet. Noch im Gründungsjahr bekam der Frauenkreis seinen Namen. An der Frauenfasnet machten sie einen Programmpunkt, bei dem sie aktiv einen passenden Namen für sich suchten. Das Publikum hatte entschieden, „Primtalschnecken“, sollten sie heißen.

Schnell war klar, dass sie nicht nur gemeinsame Treffen abhalten wollten, sondern auch Sozialprojekte unterstützen. In den letzten Jahren ist dabei schon einiges zustande gekommen. Sie engagierten sich beim Winterzauber, machten Verkäufe mit und halfen bei kirchlichen Veranstaltungen, immer mit dem Ziel, Spenden zu sammeln. Das Frauenhaus in Tuttlingen, der Kinderschutzbund, die Brustkrebshilfe oder auch das Kinderhospiz in Schwenningen waren ein paar der Organisationen, die von den Frauen unterstützt wurden.

Mittlerweile sind über 40 Frauen bei den Primtalschnecken, zwischen 40 und 60 Jahren. Da sie eine offene Gruppe sind, können immer auch interessierte neue Leute mit einsteigen. Das war über die Jahre auch immer der Fall. Mittlerweile sind die Primtalschnecken ein eingespieltes Team, offen für Neues und in Spaichingen bekannt für ihr Engagement.

Und wenn es praktisch nicht geht, dann eben so: Sie haben 700 Euro an das Hospiz gespendet. Es solle eine Wertschätzung sein für alle Hilfsprojekte, „damit wir unseren Mut und den Zusammenhalt nicht verlieren“.