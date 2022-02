Frauenfasnet: Ein Gruß aus der närrischen Vergangenheit

So sähe das augenring-erzeugende Programm in diesen Tagen aus wenn es nicht die Pandemie gäbe. Traditionell hätte die Narrenzunft den Auftakt gemacht (hat im kleinen Kreis stattgefunden und wird am Samstag um 20.11 ausgestrahlt), am Dienstag hätte das Gemeindehaus gebebt: Frauenfasnet. Am Mittwosch wäre „der Kolping“ im Kreuzsaal los, und am Schmotzigen würde der Marktplatz beben beim Deichelbohren.

Dass angesichts der hohen Infektionszahlen die Vereine Vorsicht walten lassen, ist sehr vernünftig. Jeder Betrieb spürt derzeit die vielen coronabedingten Ausfälle, Schulen und Kindergärten müssen wegen der vielen Infektionen Einschränkungen akzeptieren und doch: ein echter Narr, eine echte Närrin sitzt weinend auf dem Sofa, oder vielleicht auch Konfetti werfend vor dem Bildschirm. Immerhin.

Heute wäre traditionell, wie jeden Dienstag vor dem Schmotzigen, die Frauenfasnet. Auch sie konnte seit zwei Jahren nicht mehr stattfinden. Und so schickt Elke Merkt ein paar Grüße an ihre mitfeiernden Frauen: „Bestimmt sitzen viele von euch Frauen heute zu Hause und erinnern sich an diese tollen Abende, wo wir alle gemeinsam gesungen, geschunkelt, getanzt und gelacht haben.

Heute sagen wir einfach mal Dankeschön, an all diejenigen, die diese Veranstaltung immer möglich gemacht haben. Jinny Bähr, unsere gute Laune-Schnecke, die seit ein paar Jahren durch das Programm führt, muss erwähnt werden. Dann wären da Brigitte Schimanski und der Fanclub der Frauenfasnet. Sie sind fester Bestandteil und eine Fasnet ohne diese Truppe wäre undenkbar.

Frauen wie Gaby Fetzer und Rita Liebermann arbeiten vor und hinter den Kulissen, damit der Abend ein Erfolg wird. Viele fleißige Helferinnen, ob in der Küche oder im Deko-team rundeten dieses Ereignis ab, um allen einen schönen Abend zu bescheren. Die Auftritte waren ein Hingucker und die wundervollen Kostüme, die im vollbesetzten ESH für Stimmung sorgten, machten die Abende perfekt. Vielen Dank an alle, die immer mit dabei waren. Unsere Hoffnung, im nächsten Jahr wieder gemeinsam feiern zu können, werden wir nicht aufgeben, und ihr bestimmt auch nicht.“