Räumliche und personelle Veränderungen betreffen die beiden Frauenarztpraxen des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Trossingen und Spaichingen: Ab 1. Januar wird der Sitz der Trossinger Frauenarztpraxis in das Gesundheitszentrum nach Spaichingen verlegt. Sibel Özder tritt ab Januar 2019 die Nachfolge von Natalie Hensler an, die noch bis Jahresende in der Frauenarztpraxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Trossingen tätig sein wird.

Sibel Özder war bereits neun Jahre lang im Klinikum Landkreis Tuttlingen im Bereich der Frauenheilkunde tätig. Sie ist seit zwölf Jahren Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und übte zuletzt als Leitende Oberärztin die Stellvertretung von Dr. Bernhard Martin, dem Chefarzt der Frauenklinik, aus. Bis zur Geburt ihres Kindes 2018 leitete sie das Interdisziplinäre Brustzentrum am Klinikum. Özder spricht Deutsch, Türkisch, Englisch und Französisch, so der Pressebericht des Klinikums.

Die Praxis wird in das Gesundheitszentrum nach Spaichingen verlegt. Im Gesundheitszentrum in Spaichingen befindet sich bereits eine – ebenfalls zum MVZ gehörende – Frauenarztpraxis. Sie wird von Sébastien Dussault, Arzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, mit den Medizinischen Fachangestellten Birgit Neukirch und Silke Wank geführt. Ab Januar 2019 wird nun das gynäkologische Angebot des MVZ in der Spaichinger Praxis konzentriert: Sibel Özder und Sébastien Dussault betreuen ihre Patientinnen künftig in der Spaichinger Praxis. Die Praxis bietet dafür ausreichend Kapazitäten, da sie über die entsprechende Ausstattung und mehrere Behandlungsräume verfügt.

Das Team bleibt erhalten: Hebamme Petra Stöber bietet ihre Hebammensprechstunde für schwangere Frauen zukünftig in Spaichingen an und Sabiye Yelmen ist als Medizinische Fachangestellte für die Betreuung der Patientinnen und die Organisation der Praxis zuständig. Direkt neben der Frauenarztpraxis sind die Räume der Diabetologischen Praxis von Dr. Irene Kaiser gelegen. Ihre Praxis ist ebenfalls Teil des Medizinischen Versorgungszentrums im Gesundheitszentrum in Spaichingen. Somit gibt es für die Frauen in Spaichingen nicht nur ein ambulantes gynäkologisches, sondern auch eine diabetologisch-internistisches Angebot unter einem Dach.

Allgemeinarztpraxis bleibt in Trossingen

Sandra Gombert, Ärztin in der zum MVZ zugehörigen Allgemeinarztpraxis, bietet ihre Leistungen unverändert am Standort in Trossingen in der Wagnerstaße 5 an.