Zu einem Polizeieinsatz ist es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in Spaichingen auf der Straße im Bereich der Alten Turnhalle/Hindenburgstraße gekommen. Die Beamten mussten eine Frau „in psychischem Ausnahmezustand zu ihrem eigenen Schutz in Gewahrsam nehmen“, wie es auf Anfrage hieß. Dazu mussten sie ihr auch Handschellen anlegen. Die Frau sei vom Rettungsdienst an einen Arzt übergeben worden.

