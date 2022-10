Franz Schuhmacher nimmt päpstlichen Orden entgegen

Die Corona-Pandemie nötigt allen viel Geduld ab: Mit zweijährigem Zeitversatz hat nun auch Franz Schuhmacher aus der Hand von Bischof Gebhard Fürst im Namen von Papst Franziskus seine Auszeichnung als „Ritter des Ordens vom Heiligen Papst Silvester“ persönlich entgegennehmen können.

Insgesamt haben vier verdiente Persönlichkeiten aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Bischofshaus ihre päpstlichen Orden aus dem Jahr 2020 nun auch ganz offiziell überreicht bekommen. Auch der Frittlinger Ulrich Fiedler konnte bei dieser Gelegenheit seine 2020 verliehene päpstliche Auszeichnung, das Ehrenzeichen „Bene merenti“, entgegennehmen.

Engagement aus christlicher Motivation

Im Namen von Papst Franziskus zeichnete Bischof Dr. Gebhard Fürst Franz Schuhmacher aus Spaichingen für seine herausragenden Verdienste um Kirche und Gesellschaft aus „in Würdigung seines integrativen bürgerschaftlichen Engagements aus christlicher Motivation“. Weiter ausgezeichnet neben Schuhmacher und Fiedler wurden auch Christa Vossschulte (Esslingen) und Anneliese Hecht (Stuttgart).

Franz Schuhmacher erhielt die Würde eines „Ritters des Ordens vom Heiligen Papst Silvester“ verliehen. Der Orden vom Heiligen Papst Silvester (auch Silvesterorden) ist der fünfthöchste Orden für Verdienste um die römisch-katholische Kirche. Der1841 von Papst Gregor XVI. gestiftete und 1905 von Papst Pius X. erneuerte Orden bezieht sich auf Papst Silvester I. (314–325).

Achtzackiges Kreuz

Die Insignien zeigen auf einem achtzackigen, goldenen, weiß emaillierten Kreuz auf der Vorderseite des schwarzen Mittelschildes das Bild Silvester I. Der Orden wird an einem schwarzen, dreifach rot geränderten Band getragen. Ursprünglich gab es den Orden in den drei Klassen Ritter, Komtur und Großkreuz-Ritter. Seit der Reform von 1905 wird er auch an Frauen (als „Dame“ bzw. „Großkreuz-Dame“) vergeben, außerdem wurde die Stufe Komtur mit Stern mit dunkelblauem Hintergrund im Mittelschild hinzugefügt.

Schuhmacher saß viele Jahre für die CDU im baden-württembergischen Landtag, wo er von 1996 bis 2006 den Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen vertrat. 1968 war er erstmals in den Gemeinderat seiner Heimatstadt Spaichingen gewählt worden. Der gelernte Mechaniker, Techniker und Inhaber eines Betriebs für Präzisionsdrehteile, so Bischof Fürst schon , habe während seiner gesamten politischen Tätigkeit „stets das menschliche Miteinander in den Mittelpunkt gestellt und wird bis heute weit über seine Partei hinaus geschätzt“.

Treibende Kraft hinter St. Agnes

Von 2011 bis 2021 sei Franz Schuhmacher hoch engagierter Vorsitzender der Bürgerstiftung Spaichingen gewesen, kümmere sich im Kloster Heiligenbronn um Menschen mit Behinderung und sei treibende Kraft hinter dem Bau des Hauses St. Agnes der Stiftung St. Franziskus als Wohnheim für blinde und sehbehinderte Menschen in Spaichingen gewesen.