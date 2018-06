Fraktionen stimmen Zuschüssen zu

Zuschüsse für Vereine für bereits bezahlte Projekte, Bauvergaben und Verwaltungsangelegenheiten haben auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Montagabend gestanden. Drei Anträge der Fraktion Pro Spaichingen aus 2017 – wie die Fraktion sagt, zur Erinnerung gebracht Anfang März – wurden einvernehmlich an den Schluss der Tagesordnung geschoben.

15 der 23 auf der Tagesordnung der erst um 19.45 Uhr beginnenden öffentlichen Sitzung wurden zügig abgearbeitet, standen doch vorher und nachher nichtöffentliche Punkte, unter anderem die Auswahl von Bewerbern auf die Schulsozialarbeiterstelle, an.

Der Winterzauber mit Eisbahn ist in diesem Jahr defizitär gewesen. Das lag zum einen an dem eine Woche kürzeren Advent, der Tatsache, dass viel weniger Schlittschuhe verliehen und mit Aushilfskräften mit Ehrenamtsentschädigung gearbeitet wurde sowie durch den fehlenden Bauzaun weniger Sponsoren unterstützt hätten. Der Gewerbe- und Handelsverein beantragte, dass die Stadt das Defizit von 4183 Euro tragen möge, zumal eine 2015 zugesagte Defizitdeckung von maximal 5000 Euro nie in Anspruch genommen worden sei. Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher sagte, er könne sich vorstellen, analog zur Personalkostenabmachung von 50 Prozent für die Citymanagerin vorzugehen, da die Kosten vor allem durch Personal entstanden seien.

Aushängeschild Winterzauber

Die Freien Wähler, Pro Spaichingen und die Grünen sahen das anders. Der Winterzauber samt der engagierten Citymanagerin seien eine tolle Sache und ein Aushängeschild für Spaichingen, so Isabella Kustermann, Harald Niemann und Alexander Efinger. Sie beantragten, die volle Summe zu bezahlen. Leo Grimm (FDP) sagte, er erwarte, dass sich eine solche Veranstaltung selbst tragen müsse, und die Hilfe dort sei eine Verdienstmöglichkeit und kein Ehrenamt gewesen. Dazu kämen die Bauhofleistungen. Mit 14 Stimmen schlossen sich die Räte den drei Fraktionen an. Schuhmacher hatte erläutert, dass es ihn vor allem geärgert habe, dass man nicht vorher mit ihm geredet habe, bevor man Personal eingestellt habe.

Ebenfalls den Gemeinderat nicht vorher gefragt hatte der Verein Menschen für Tiere wegen des nach der Baumaßnahme beantragten Zuschusses für den neuen Hundezwinger. Das habe man leider versäumt, so Schuhmacher. Nichtsdestotrotz stehe dem Verein Menschen für Tiere nach den Vereinsförderrichtlinien ein Baukostenzuschuss von zehn Prozent zu, also 6927 Euro. Alexander Efinger (Grüne) wollte den Punkt vertagen, um sicher zu gehen, dass alle Vereine gleich behandelt werden und nicht einer negativ beschieden werde, weil er nicht vor der Baumaßnahme Bescheid gegeben habe.

Harald Niemann (Pro Spaichingen) sagte, dass man als Verein ohnehin nur vorab schwer schätzen könne, was eine Maßnahme koste, weshalb er dafür plädiere, den Vertagungsantrag zurück zu ziehen. Das geschah und der Zuschuss wurde einstimmig beschlossen.

Ebenfalls um die Gleichbehandlung von Vereinen ging es beim Punkt Sanierung des Pförtnerhäuschens im Vereinsgarten des Obst- und Gartenbauvereins. Hier plädierte die Verwaltung, dem Antrag des Vereins auf vollständige Kostenübernahme von 1521 Euro stattzugeben.

Bürgermeister Schuhmacher sagte, die Angelegenheit sei deshalb mit anderen Zuschüssen für Vereinsanlagen nicht zu vergleichen, weil das Gelände verpachtet sei und das Häuschen der Stadt gehöre, die aus historischen Gründen ein Interesse daran habe, es zu halten. Alexander Efinger widersprach. Die Boxer seien auch in einem städtischen Gebäude gewesen und da habe man die Kostenübernahme für eine Sanierung abgelehnt. „Wichtig ist, dass man mit gleichem Maß misst“, so Efinger. Der Zuschuss wurde einstimmig befürwortet.

Bauarbeiten vergeben

Folgende Aufträge wurden vom Rat im Rahmen von Ausschreibungsverfahren vergeben:

- Straßeninstandsetzung zwischen Juni und August der nach Schadenszustandskataster in der Kategorie 3 deklarierten Straßen: Lachstraße mit Wendeplatte, Teilstück Aldinger Straße, Wendeplatte Aldinger Straße für 67588 Euro an die Firma Stingel, Schwenningen; Instandsetzung des zweiten Bauabschnitts Europastraße von der Konrad-Adenauer-Straße bis Einmündung Sallancher Straße zwischen August und Ende September an die Firma Walter Straßenbau, Trossingen, für 95 659 Euro;

- Sanierung verschiedener Quellfassungen für 90 838 Euro an die Firma Tiefbau Schumacher, Spaichingen;

- Ausbau und Instandsetzung der Zufahrt zur Skihütte für 50 661 Euro zwischen Juni und September an die Firma Gebrüder Stumpp, Balingen;

- Ausbau des Wangenwegs, zweiter Bauabschnitt, zwischen Juni und August, in derselben Art wie beim ersten Bauabschnitt für 87885 Euro an die Gebrüder Stumpp, Balingen, unter Vorbehalt des Einwands von Leo Grimm (FDP), die Erntezeit zu berücksichtigen, und unter Vorbehalt des Einwands von Harald Niemann (Pro Spaichingen), die Besitzverhältnisse dort nochmals zu überprüfen;

- verschiedene Gewerke für die Sanierung der Unterbachhalle für 890 254 Euro an Firmen im ganzen Bundesgebiet;

- Erschließung des Baugebiets Heidengraben II ab August 2018 bis Ende September 2018 an die Firma Walter Straßenbau, Trossingen, für 108 826 Euro;

- Austausch der asbesthaltigen Bodenbeläge in der Realschule durch die Firma Atempo in Freiburg für 56 941 Euro und Bodenbelagsarbeiten an die Firma JMB Merz Pfronstetten für 52 353 Euro in den Sommerfereien. (abra)

Sitzungspause

Wer sich gewundert haben mag: Tatsächlich gab es seit dem 5. März keine Gemeinderats- und dazwischen nur zwei Ausschusssitzungen. Die Begründung, die April- und Maisitzung am 23. April und 7. Mai abzusagen, war, dass Beratungsgegenstände noch nicht fertig seien und Bebauungsplanfristen noch liefen. Nun wunderte man sich in der Sitzung am Montag, die 23 öffentliche und etliche weitere nichtöffentliche Punkte beinhaltete: Fast alle Sitzungsunterlagen datieren zwischen 21. März und 20. April, also vor zumindest einem der ursprünglich angesetzten Termine. Die Erklärung von Bürgermeister Schuhmacher: Sobald die Unterlagen ins Ratsinformationssystem genommen würden, würde das Datum übernommen. Das heiße aber nicht, dass sie dann schon fertig seien, sondern, dass die Verwaltung die Vorlagen dann auf die zu bearbeitende Liste für den Gemeinderat genommen habe. (abra/hoc)