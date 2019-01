Fraktionen setzen Schwerpunkte in „Talsitzung“

Statt in besonderer Atmosphäre auf dem Berg hat der Gemeinderat in diesem Jahr mit der Tradition der „Bergsitzung“ im neuen Jahr gebrochen. Bilanz des alten und Ausblick aufs neue Jahr fanden am Montagabend im Ratssaal statt. Die Gaststätte war bei Anfrage der Stadt bereits gebucht. Zahlreiche Überschneidungen gab es bei den Jahresreden, aber auch die üblichen Spitzen. Und alle Fraktionen gingen auf das Thema Klinikschließung ein.

Anmerkung der Redaktion: Die kompletten Jahresreden im Wortlaut finden Sie am Ende des Artikels.

CDU: Karsten Frech

Für die CDU-Fraktion sprach deren Fraktionsvorsitzender Karsten Frech von einem „intensiven Gemeinderatsjahr“. Mit sehr guten Grundlagen gehe die Stadt ins neue Jahr. Neben den bereits beschlossenen oder eingeleiteten Projekten wie Sanierungsgebiet an der Hauptstraße, Generalsanierung der Stadionhalle, Fertigstellung der Kläranlagensanierung, Bau des Lehrschwimmbeckens und Erschließen von Wohnraum unterstütze die CDU die Pläne zum Bau einer Umgehungsstraße und kritisiere die sich formierende Gegnerschaft: „Aus unserer Sicht kommt der Widerstand zum einen etwas spät, zum anderen sehen wir befürwortende Argumente in der aktuellen Diskussion gänzlich unberücksichtigt.“ Möglicherweise würden die Spaichinger heute noch „mit Pferdefuhrwerken durch ein dörflich geprägtes Spaichingen fahren, hätten sich unsere Vorfahren ebenfalls gegen jegliche Veränderung gestellt“, so Frech.

Mit Blick auf die geplante Schließung des Klinikstandorts Spaichingen sagte Frech, die CDU werde sich für eine tragfähige Zukunftslösung zur medizinischen Versorgung einsetzen. „So könnte der Ausbau der ambulanten medizinischen Versorgung, der Ausbau der Kurzzeitpflege oder die Errichtung einer Tagespflege und /oder Nachtpflege zur spürbaren Aufwertung der Klinik führen. Besonders wünschenswert wäre es in unseren Augen, wenn das Zentrum für Altersmedizin in Spaichingen verbleiben könnte.“ Im Hinblick auf die Kommunalwahl rief Frech zum Mitmachen auf.

FW: Heinrich Staudenmayer

Die Freien Wähler, genauer ihr Fraktionsvorsitzender Heinrich Staudenmayer, loben „den neuen Geist“ im Gemeinderat durch neue Gesichter – gemeint waren die Wechsel in der CDU. Die „bleierne Zeit“ sei nun scheinbar beendet und es wachse das Vertrauen zwischen den Parteien und Fraktionen. „Die Ära der Populisten und Schreihälse scheint vorbei zu sein“, sagt Staudenmayer. Für spätere Diskussionen sorgte, dass die Freien Wähler, wie Staudenmayer sagte, eine Dusche für die Lehrer der Realschule nur durch die „Tarnung“ als Küchensanierung der längst nicht mehr existierenden Hausmeisterwohnung im Haushalt untergebracht habe.

Als wichtige Forderung stellten die Freien Wähler die nach einem Radwegekonzept. In einem Gespräch mit dem Landesverkehrsministerium habe man sich vergewissert, wie wichtig ein Mobilitätskonzept für die Zukunft sei. In puncto Umgehungsstraßen-Diskussion gelte es abzuwägen, „was wichtiger ist, eine Verbesserung der Wohnsituation entlang der langen Hauptstraße oder das ungehinderte Gassigehen mit seinem Hündchen auf dem Michelfeld.“ Zur Klinik fügte Staudenmayer den in seinem Manuskript gestellten Aufruf, erst Informationen abzuwarten, an: Bei einem eben geführten Gesrpäch hätten sie Dinge erfahren, dass sie „gegen die Schließung stimmen müssen.“

Pro Spaichingen: Holger Merkt

Holger Merkt, Fraktionsvorsitzender von „Pro Spaichingen“, kritisierte: Die neue Harmonie im Gemeinderat und die wirtschaftlich gute Situation der Stadt übertünche die gravierenden Mängel, die in der Kommunalpolitik und der Stadtverwaltung zu sehen seien. An Beispielen zählte Merkt auf, dass der Gemeinderat den Rechtsstreit des Bürgermeisters gegen die Landwirtsfamilie Reichmann entgegen der Hauptsatzung nie genehmigt habe und einen dann geforderten Akteneinsichtsausschuss ebenfalls ablehnte. Und selbst sechs Monate nach Rechtskraft des Urteils werde das immer noch nicht aufgeklärt werden.

In seiner Rede prangerte Merkt auch die Verhältnisse in der Stadtverwaltung an, die dazu geführt hätten, dass wegen fehlender Vorlagen drei Monate lang keine Ratssitzung habe stattfinden können und beim Nachtragshaushalt dann plötzlich sieben Millionen Euro mehr an liquiden Mitteln vorhanden gewesen seien, als noch drei Monate zuvor geschätzt.

Grüne: Alexander Efinger

Bündnis 90/Die Grünen plädierten in der Rede des Fraktionsvorsitzenden Alexander Efinger dafür, das geplante neue Lehrschwimmbecken für wenig Mehraufwand auch für Schul- und Vereinsschwimmen anzulegen. Bezüglich der laufenden Projekte kritisierte Efinger, die Stadt setze falsche Prioritäten am Bahnhof. Anstatt die Benutzbarkeit mit einem barrierefreien Zugang zu fördern, würden Hunderttausende in ein Hochleistungs-WC und Pflasterung und Neugestaltung des teilweise privaten Bahnhofsumfelds investiert. Flächenverbrauch, die Anlage von Neubaugebieten mit zu großen Bauplätzen und Einfamilien- statt Mehrfamilienhäusern kritisierte Efinger. So bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wäre sozialverträglicher und ökologischer als innerstädtisch neue Baugebiete im Schnellverfahren durchzusetzen, „was bei einem großen Teil der Bevölkerung als Bedienung der Interessen einzelner ankommt“.

Traurig sei auch, dass die „sündhaft teuren“ Wohnungen in der Einbahnstraße leer stünden, während Menschen im abbruchreifen Gebäude Hauptstraße 174 unter unwürdigen Umständen untergebracht würden.

Efinger plädierte dafür, statt Landwirten ihr Land wegzunehmen, um das ohnehin gefüllte Ökokonto weiter aufzustocken, endlich die Prim-Renaturierung in Angriff zu nehmen.

FDP: Leo Grimm

Leo Grimm, FDP, betonte die gute wirtschaftliche Lage Spaichingens. Man habe gut und konstruktiv im Gemeinderat zusammen gearbeitet. Nicht geglückt sei 2018, ein Gründerzentrum zu errichten, und auch die Seilbahn auf den Berg als Alleinstellungsmerkmal der Stadt sei nicht gelungen. Schulen hätten die oberste Priorität, aber es gelte auch, über die Weiterentwicklung des Freibads nachzudenken, so Grimm. Breiten Raum nahm die Haltung der FDP gegen die Schließung der Klinik ein: „Nichts ist alternativlos.“ Er habe das Gefühl, dass es darum gehe, Tuttlingen zu stärken zulasten von Spaichingen. Er bezweilfle aber, dass das gelinge. Stattdessen würden sicher viele Patienten aus dem Nordkreis abwandern.

SPD: Walter Thesz

Als Profilforderung der SPD stellte deren Fraktionsvorsitzender Walter Thesz die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in den Mittelpunkt seiner Rede. Das bedeute nicht Sozialen Wohnungsbau. „Die Gründung einer Städtischen Wohnbau, in welcher Form auch immer, GmbH, Genossenschaft oder als Bestandteil der Verwaltung selbst, wird hoffentlich im Jahr 2019 erfolgen - das genaue Aufgabengebiet wird dann noch vom Gemeinderat zu bestimmen sein.“ Die beabsichtigte Klinikschließung bezeichnete Thesz als „rein politisches Vorhaben“. Hier zeige sich, dass es ein entscheidender Nachteil sei, dass der Bürgermeister der drittgrößten Stadt im Landkreis kein Kreistagsmandat habe. Gespräche mit der SPD-Kreistagsfraktion hätten gezeigt, dass es im Kreistag wenige Fürsprecher des Spaichinger Standorts gebe. Für die SPD-Fraktion komme eine Schließung aber nicht infrage.

Mit einer Auflistung von Beispielen, was im Gemeinderat wegen zu wenig Streitkultur nicht geglückt sei, und dem Wunsch, verschiedene Positionen in 2019 anzuhören und so wieder zu einer besseren Kultur zu gelangen, schloss Thesz.