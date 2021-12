Fraktionen haben Hausthaltanträge beraten

Zügig und weitgehend sachlich hat der Spaichinger Gemeinderat zwei Tage vor Heiligabend die Beratungen für den Haushalt 2022 abgeschlossen. Während die Fraktion Pro Spaichingen schon im Vorfeld angekündigt hatte, angesichts der angespannten Haushaltslage in diesem Jahr auf zusätzliche Anträge zu verzichten, hatten die anderen Fraktionen und Parteien und die Verwaltung verchiedene Anregungen für weitere Ausgaben, aber auch Einsparungen eingebracht, die Punkt für Punkt aufgearbeitet, zurückgezogen, mehrheitlich abgelehnt oder angenommen wurden.

Kämmerer Christan Leute pflegte die Einsparungen oder Neuausgaben, die sich aus den Anträgen ergaben, gleich in den Haushalt ein, so dass er am Ende die aktuellen Zahlen vorlegen konnte. Demnach konnte das Defizit im Ergebnishaushalt von 4,386 Millionen Euro aufgrund einer positiven Entwicklung im Finanzausgleich (+1,048 Millionen Euro) infolge der Novembersteuerschätzung 2021 auf 3,405 Millionen Euro reduziert werden. Hierin enthalten sind die Haushaltsanträge der Fraktionen und der Verwaltung. Diese Anträge belasten den Ergebnishaushalt nur geringfügig mit 43 000 Euro. Weitere Anträge der Fraktionen und der Verwaltung im investiven Bereich bewirken einen zusätzlichen Abfluss von 96 000 Euro.

Letztendlich soll die Stadt Spaichingen damit laut Plan am 31. Dezember 2022 ein Zahlungsmitteldefizit von 10,271 Millionen Euro verzeichnen. Dieser Bedarf kann über die liquiden Rücklagen, die zum 1. Januar 2022 noch 12,454 Millionen Euro betragen werden, abgedeckt werden. Kreditaufnahmen sind damit nicht notwendig.

Nun hoffen Bürgermeister Markus Hugger und die Fraktionen, dass die traditionelle „Bergsitzung“ im neuen Jahr in gewohnter Weise stattfinden kann, damit die Fraktionen dort ihre Haushaltsreden halten und den Haushalt 2022 verabschieden können.