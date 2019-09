Fraktion ist nun die drittstärkste in Verbandsversammlung

Die Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen / ÖDP“ in der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg hat sich zur konstituierenden Sitzung in Spaichingen getroffen. Die Fraktion könne durch den Erfolg bei der Kommunalwahl am 26. Mai einen „sehr erfreulichen Zuwachs“ von bisher sechs auf nun neun Sitze verbuchen und sei damit zur drittstärksten Fraktion in der Verbandsversammlung aufgerückt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei der Sitzung wurde Hermann Polzer aus Spaichingen erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Stellvertreterin ist Susanne Reinhardt-Klotz aus Trossingen. Die „bewährte Zusammenarbeit“ mit Bernd Richter von der ÖDP werde fortgesetzt.

Für den Planungsausschuss werden Petra Neubauer, Hermann Polzer, Marlene Reichegger und Bernd Richter vorgeschlagen. Für den Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss werden Thomas Bleile, Torsten Erdmann, Sonja Raisp und Rolf Schwenk vorgeschlagen.

Der Fraktionsvorsitzende Hermann Polzer dankte den ausscheidenden Fraktionsmitgliedern Michael Blaurock und Alexander Rustler für die „gute und konstruktive“ Zusammenarbeit.

Arbeitsschwerpunkte der Fraktion in der kommenden Legislaturperiode werden laut Mitteilung die Elektrifizierung des Ringzugsystems, der Ausbau der Gäubahn mit Erhalt der sogenannten Panoramabahn in Stuttgart sowie die Regionalplanung unter langfristigen Aspekten in Bezug auf den Klimawandel und den Erhalt der wirtschaftsstarken Region sein.