Fragen und Antworten zur Spaichinger Klinikdebatte

Die überraschend angekündigte Klinikschließung in Spaichingen wirft viele Fragen auf. Viele sind bereits beantwortet, viele aber noch nicht. Hier die Antworten auf weitere Fragen von Landrat Stefan Bär:

2014 hat es geheißen, bei einer Zusammenlegung der Standorte Spaichingen und Tuttlingen fielen 100 Betten weg. Warum jetzt nur noch 24?

Die Planbettenzahl wird vom Sozialministerium (SM) jeweils nach dem örtlichen Bedarf festgelegt. 300 Planbetten an einem zentralen Standort werden aus Sicht des Sozialministeriums als bedarfsgerecht für eine bestmögliche Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Tuttlingen angesehen. Daraus ergibt sich die formale Reduzierung von derzeit 324 auf zukünftig 300 Plan-betten. Dies ist jedoch nur eine theoretische Größe, da wir jederzeit mehr Betten aufstellen, also mit Patienten belegen können und müssen, als die Planbettenzahl dies suggeriert. Die von Ihnen genannte Zahl von 100 Betten stammt aus dem Gutachten der Solidaris von 2013, das damals auch mit dem Sozialministerium abgestimmt wurde.

Wo sollen die zusätzlichen Betten und Abteilungen unterkommen? Was braucht Tuttlingen noch, um Spaichingen aufzunehmen? (Infrastuktur, Investitionen…)

Sämtliche Spaichinger Abteilungen werden mittelfristig in einem neuen Bettentrakt, dem sogenannten E-Bau, ihre neue Heimat finden. E, weil es heute schon die Trakte A bis D im Tuttlinger Krankenhaus gibt und die Nummerierung sich alphabetisch fortsetzt. Bis dato gibt es keinerlei konkrete Planungen zu diesem Bauvorhaben. Dies wird eine der Aufgaben in den nächsten Monaten sein. Daher ist auch eine Aussage zu Kosten etc. derzeit nicht möglich. Auch die sonstige Infrastruktur wird im Rahmen der baulichen Perspektivenplanung noch zu klären sein.

Werden andere Kreiseinrichtungen unter diesem Mehrbedarf leiden? Wenn ja welche und wie viel? Es war ja 2013 die Rede von einem Finanzbedarf von 5 Millionen, sollte Spaichingen geschlossen werden.

Grundsätzlich ist nach erfolgter Gründung die Klinik gGmbH für die Finanzierung der Investitionen zuständig. Der Landkreis als Eigentümer wird dazu seinen Beitrag leis-ten und dies in seiner Finanzplanung entsprechend berücksichtigen.

Wird mit der Umstrukturierung mehr Fachpersonal gebraucht? Ist es für Tuttlingen leichter, solches zu finden, als für Spaichingen?

Da die Spezialisierung der Medizin, aber auch der Pflege stetig voran schreitet, sind Krankenhäuser kontinuierlich auf der Suche nach den besten Mitarbeitern. Es geht beim Werben um gute Köpfe darum, dass man diesen eine klare Strategie mit einem klaren medizinischen Profil in attraktiven Strukturen darstellen kann. Jedenfalls zeigt die erfolglose Suche nach einem Chefarzt-Nachfolger für Dr. Sauer, dass potentielle Kandidaten sich von der angebotenen Position und deren Möglichkeiten nicht angesprochen fühlen.

Was sagen Sie zur Frage der Parkplätze und der Verkehrssituation in Tuttlingen, die ja in der Tat nicht rosig ist?

Die Parkplatz- und Verkehrssituation muss in enger Abstimmung mit der Stadt Tuttlingen ohne Frage im Rahmen der Möglichkeiten optimiert werden. Auch dies ist Teil der baulichen Perspektivenplanung. Die Gespräche mit der Stadt sind angelaufen.

Mit welchem Anteil (und absolut) der momentan rund 2000 stationären Patienten in Spaichingen an nach RW/Oberndorf oder BL abwandernden Patienten rechnen Sie, wenn Spaichingen zu gemacht wird?

Hierzu ist heute keine belastbare Aussage möglich. Es spricht jedoch sehr viel dafür, dass (leider) nicht alle Spaichinger Patienten in Tuttlingen ankommen werden. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir mit unserem Medizinischen Versorgungszentrum im ambulanten Bereich in Trossingen und zukünftig noch stärker in Spaichingen vertreten sind, um die Abwanderung von Patienten möglichst gering zu halten. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass sich, unabhängig von den vorgeschlagenen Maßnahmen, durch die Änderungen bei der gestuften Notfallversorgung die Patientenzahlen deutlich verändern würden.

Notfallversorgung war in Spaichingen seit 2014 nicht in vollem Umfang mehr vorhanden. Aber auch chirurgische und andere Notfälle wurden in Spaichingen 24 Stunden angenommen und erstversorgt, oder? Das heißt, was genau gibt es derzeit noch an Notfallversorgung und war mit dieser Änderung nicht selbstverständlich, dass die Zahlen des Übergangs auf Station zurückgehen würden?

Chirurgische Patienten wurden und werden auch heute noch in der Zentralen Notaufnahme Spaichingen auf Hausarztniveau erstversorgt, tagsüber zusätzlich durch Dres. Raus/ Hänle in unserem MVZ inklusive BG-Zulassung. Es gibt rund um die Uhr eine internistische Notaufnahme.

Wie sieht die Notfallversorgung nach der Schließung im Nordkreis aus?

Dies muss mit allen Beteiligten im Detail geklärt werden. Hier ist primär aber die Zuständigkeit der Kassenärztlichen Vereinigung gegeben, die für die ambulante Versorgung verantwortlich ist. Daneben bleibt Spaichingen selbstverständlich weiterhin Notarztstandort, auch wenn die Gewinnung von Notärzten bereits heute größte Probleme bereitet.