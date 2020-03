Frühlingserwachen mit dem Liederkranz

Der Gemischte Chor des Liederkranzes Spaichingen lädt alle Freunde des Chorgesangs zu einem Konzert ein, das am Samstag, 7. März, im Edith Stein Haus in Spaichingen stattfindet. Das vorgesehene Liedgut ist ein Gruß an den so sehnlich erwarteten Frühling mit Liedsätzen aus verschiedenen Epochen vom Barock bis ins 20. Jahrhundert, so kündigt der Liederkranz den Konzert-Abend an.

Ein Höhepunkt bildet ein Zyklus von sechs Liedern des Romantikers Felix Mendelssohn-Bartholdy. Eine Violistin der Hochschule Trossingen bereichert mit zwei Solovortrögen das Programm.

Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr, Eintrittspreis 7 Euro, Jugendliche haben freien Eintritt.