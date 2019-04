Frühling erwacht im Gewerbemuseum

Eine große Zahl Besucher hat im Gewerbemuseum bei der Ausstellungseröffnung ein wahres „Frühlingserwachen“ mit den Frühlingsboten Schneeglöckchen, Märzenbecher, Schlüsselblumen und Maiglöckchen erlebt. Diese waren in verschiedensten Variationen in der liebevoll aufgebauten Schau zu finden. Angefangen von Post- und Grußkarten, über Andachtsbildchen, auf zahlreichen Alltagsgegenständen bis hin zu über 50 Jahre alten Poesiealben.

Wenn man ganz still war und den Tönen von Beethovens Sonate in D- Dur von Gerlinde Puttkammer und Magdalena Huber lauschte, konnte man meinen, besonders den intensiven Duft des Maiglöckchens zu riechen. Mit einem Gedicht aus dem 19. Jahrhundert von Heinrich Seidel ließ Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher den Frühling auferstehen: „Was rauschet, was rieselt, was rinnet so schnell? - Der Frühling, der Frühling ist wach!“. Schuhmacher wünschte den Besuchern, dass sie sich durch diese Ausstellung inspirieren lassen zu diesem Gefühl.

Nach weiteren musikalischen Frühlingstönen am Klavier der zwei Musikerinnen plauderte Pfarrer Michael Klopp aus dem Nähkästchen, wie er zu der Maiglöckchen-Sammlung kam, die im Mittelpunkt der Ausstellung steht: Einstens war er Pfarrer in Rot am See (in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber). Eine soziale Gemeinschaft organisierte in Crailsheim bekannte Flohmärkte. Er habe diese Märkte gerne besucht. Eines Tages sah er einen Teller mit Maiglöckchen. Für einen Euro kaufte er ihn. „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist“, heiße es bereits in der Bibel, und so suchte er bald weitere Exemplare. „Aber Maiglöckchen mussten es sein.“ So kam ein Stück zum anderen. Obwohl giftig, lägen ihm die Mairösle am Herzen.

Bereits in ihrer Begrüßung bedankte sich Museumsleiterin Angelika Feldes bei allen Helfern der Ausstellung, besonders bei denen, die viele Exponate als Leihgabe zur Verfügung stellten. In ihrer Einführung schilderte sie den Frühling in rosaroten Farben. Er mache auch Hoffnung auf eine romantische Liebe, wie es der Begriff „Frühlingsgefühle“ ausdrückt. Künstler und Grafiker hat der Frühling inspiriert, Alltagsgeschirr, Dekorationsgegenstände mit Blüten zu verzieren. „So war es möglich, sich auch an tristen Tagen den Frühling ins Haus zu holen.“

Anders die Grußkarten: sie sollten nicht nur hübsch sein, sondern auch etwas Symbolisches transportieren. In blumigen Worten erläuterte Feldes die Symbolik der Frühlingsblumen. Im Namen des Vergissmeinnicht stehe alles drin, das Veilchen stehe für Bescheidenheit, die stolze Rose für die Liebe, das Maiglöckchen für die reine Liebe und das Glück.

In allen Lebenslagen fanden die Grußkarten Verwendung, die hier in der Fülle der Sammlung von Pfarrer Klopp gar nicht alle gezeigt werden können. Nach der Legende hat König Karl IX. 1560 den Hofdamen am 1. Mai ein Maiglöckchensträußchen als Zeichen der Zuneigung überreicht. Am 1. Mai schenkt man sich in Frankreich heute noch Maiglöckchen. Dieser Bezug zu Frankreich erkläre auch, warum es in der Ausstellung zahlreiche Postkarten aus Frankreich gibt. Der Frühling erhalte durch das Osterfest einen weiteren Höhepunkt. Deshalb widmet sich ein Teil der Ausstellung auch dem Kunsthandwerk mit der Gestaltung von künstlerisch verzierten Eiern, informierte die Museumsleiterin.