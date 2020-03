Der Spaichinger Heilpraktiker Helmuth Gruner gibt regelmäßig Gesundheitstipps. Heute: fasten, Teil eins.

Vom Stärken, besonders im Winter, kommen wir zum Fasten. Der Aschermittwoch läutet die Fastenzeit ein, die traditionell bis Ostern angesagt ist. Aber, was heißt hier fasten?

Ursprünglich war das der Verzicht auf Fleisch, außer sonntags, freitags durfte auch Fisch gegessen werden. Fasten gilt als Frühjahrsputz für Körper, Geist und Seele. Abfallprodukte des Stoffwechsels, die sich im Körper während des Winters abgelagert haben, sollen „entschlackt“ werden. Auch in der chinesischen Medizin gibt es das Problem der Abfallprodukte des Stoffwechsels.

Damit hat vor allem der Funktionskreis Milz zu tun. Er soll mit Hilfe des Magens die Nahrung umwandeln und das Herausgefilterte verteilen. Nahrungsbestandteile hindern die Milz daran, ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Und so bleibt Einiges liegen, das nicht umgewandelt werden kann.

Vor allem Feuchtigkeit sammelt sich dann an den Körperstellen an, wo sie uns nicht gut tun, oder vorteilhaft erscheinen lassen. Das gibt zu folgenden Beschwerden Anlass: Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Konzentrationsmangel, Schleimbelastung in der Lunge, Nase und Nasennebenhöhlen, Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen, Hautausschläge.

Nach der chinesischen Medizin ist die tägliche Zufuhr von Energie über die Atmung und Nahrungsaufnahme lebensnotwendig. Wieviel Qi der Mensch täglich zu sich nehmen muss, um lebens- und handlungsfähig zu bleiben, kommt auf die individuelle Konstitution und Situation an, aber er muss täglich Qi aufnehmen.

Sogenanntes Heilfasten, bei dem auf jegliche Nahrungsaufnahme verzichtet wird, ist nach dieser Logik jedoch schädlich, weil die Energiezufuhr unterbrochen, und der gesamte Organismus nachhaltig geschwächt wird. „Denn wenn jemand keine Nahrung mehr zu sich nimmt, kann auch kein Jing (Essenz, vorzügliche Lebensenergie) entstehen“, schlussfolgert der gelbe Kaiser Im Ling Shu (Kapitel 32).

Etwas essen müssen Sie also täglich. Fasten kann aber auch in einer Kur mit Reduktionskost bestehen. Dies wäre im Rahmen der chinesischen Medizin durchaus sinnvoll. Sie lassen Überflüssiges weg und nehmen nur das Notwendige zu sich. Machen Sie es aber bitte nicht wie unsere muslimischen Freunde im Ramadan. Dort wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gefastet, nichts getrunken und gegessen, außer einem gelegentlichen Schluck Wasser. Dafür wird nach Sonnenuntergang reingehauen, was das Zeug hält, und das führt dazu, dass Muslime während der Fastenzeit eher zunehmen als abnehmen.

Empfehlung: Sie verzichten eine Zeit lang (z.B. ein bis drei Wochen, gerne auch länger) auf Reizstoffe, schwer verdauliche und belastende Nahrungsmittel, Alkohol und Rohkost. Sie entlasten damit die Arbeit der Verdauungsorgane und der Leber.

Am besten verzichten Sie auf Folgendes: tierisches Eiweiß (Fleisch, Wurst, Fisch, Eier); Kaffee, schwarzen Tee; scharfe Gewürze, Zucker und Süßstoffe, sowie weitgehend auf Salz; Milch, Milchprodukte einschließlich Quark und Käse; Alkohol in jeder Form; rohes Obst und rohes Gemüse.