Frühjahrskonzert reicht von Mozart bis Armstrong

Das gemeinsame Frühjahrskonzert der Primtalmusikschule und der Rupert-Mayer-Schule hat wieder die unterschiedlichsten Instrumente und Musikrichtungen zusammengebracht. Der Musiksaal füllte sich mit Zuhörern, die von Rektorin Jutta Höss begrüßt wurden. Lisa Winze eröffnete mit Ihrem Cello das Konzert mit dem Lied „Laras Stern“. Auf der Violine folgte Vivian Nguyen mit einem ukrainischen Volkslied. Beide Schülerinnen wurden von Klavierlehrer Oliver Schneider begleitet.

Weiter im Programm, durch welches Musikschulleiter Rainer Benner führte, ging es mit den jüngsten Künstlerinnen und Künstlern der Musikschule – den Kindern der musikalischen Früherziehung. „Aufgepasst“, „Ohren gespitzt“ und einen Frühlingstanz trugen sie mit ihrer Lehrerin Daniela Fauser vor. In die Karibik entführten Mika Sindele und Noah Stadelhofer auf ihren Saxophonen. Die Blockflöten-AG, die von der Primtalmusikschule an der Grundschule Dürbheim angeboten wird, präsentierte mit Lehrerin Bärbel Bilger ein Trio von Wolfgang Amadeus Mozart und Hurry up. Eine besondere Version des Liedes „Happy Birthday“ wurde mit vier Händen am Flügel von Tessa Kleitsch und Angelina Bucher dargeboten.

Duo spielt Louis Armstrong

Lena Katzer und Amelie Dangel ließen mit ihren Saxophonen die „coole Katze“ über die Bühne tanzen. Um den Winter endgültig zu vertreiben, musizierten die Bläser der fünften Klasse unter der Leitung von Monika Thomma den Frühling aus den vier Jahreszeiten sowie das bekannte Lied „Oh when the saints go marching in“. Ein Rondo gaben Addison Berner und Pia Klopfer auf ihren Querflöten zum Besten. Fynn Hauser auf seiner Posaune und Trompeter Luca Grimm spielten „Down by the Riverside“. Ein Saxophonsolo mit dem Titel „Havin a ball“ präsentierte Kiran Heim. Unter der Leitung von Benedikt Speck spielte die Bläserklasse der sechsten Stufe den „Farmhouse Rock“ sowie den „Sunny Samba“.

Elf Blechbläser musizierten unter der Leitung von Rainer Benner gemeinsam auf ihren Trompeten, Hörnern, Posaunen und Euphonien die beiden Stücke „Marvo, der wundersame Magier“ und „Hört, hört, hört“. Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler von den Lehrkräften Christina Felder am Keyboard und Flügel sowie Thomas Maier am Schlagzeug. Traditionell musizierten alle kleinen Künstlerinnen und Künstler unter der Leitung von Benedikt Speck gemeinsam Beethovens Neunte. Auch beim diesjährigen Frühjahrskonzert gelang es den Kindern und Jugendlichen zu demonstrieren, wie begeisternd das gemeinsame Musizieren sein kann.