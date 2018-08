Fotoausstellung zeigt die Schönheiten der Region

„Schau mal rüber – Schöne Wege im Südwesten“ heißt eine Fotoausstellung in der Alten Friedhofskirche St. Peter und Paul in Nusplingen. Am kommenden Sonntag wird sie eröffnet.

„Unsere schöne Heimat hört nicht an der Kreisgrenze auf. Der Blick zum Nachbarn lohnt sich“, heißt es in der Einladung zur der Ausstellung. Notburg Geibel hat auf ihren Wanderungen im Landkreis Tuttlingen eine Vielzahl und Vielfalt reizvoller Ziele entdeckt und nimmt die Ausstellungsbesucher mit auf verschlungenen Pfaden zu einzigartigen Naturphänomenen, Schlössern und Burgen, Wegkreuzen, Kapellen und Kirchen.

Ihre fotografischen Impressionen und lyrischen Texte bringen die Schönheit der Kulturlandschaft des Landkreises poetisch zur Geltung. Die Ausstellung „Schau mal rüber – Schöne Wege im Südwesten“ ist ein Lobpreis der Heimat und zugleich ein „Impulsgeber“ für Wanderungen durch ganz unterschiedliche Landschaftsräume, die die Region prägen: Die tief in wuchtige Felsen und bewaldete Höhenrücken des Großen Heubergs eingeschnittenen Täler der Bära und der Oberen Donau. Die schroff zur Baar und zum Vorland des Schwarzwaldes abfallenden Höhen des Großen Heubergs mit seinen „10 Tausendern“. Die in sanften Schwüngen zum Bodensee sich öffnende Hegaualb.

Die Journalistin, die seit 50 Jahren auf dem Großen Heuberg lebt und arbeitet, ist Autorin zahlreicher literarischer Bücher über die Region. In ihren Werken interpretiert sie den Begriff „Heimatkunde“ erfrischend neu.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 26. August, um 19 Uhr in der Alten Friedhofskirche St. Peter und Paul, Nusplingen mit einem Eröffnungsvortrag von Notburg Geibel und einem Sektempfang eröffnet. Danach ist die Ausstellung bis zum 28. Oktober zu den regulären Kirchenöffnungszeiten, an allen Sonn- und Feiertagen, von 14 bis 17 Uhr sowie am Tag des Offenen Denkmals, am 9. September von 10 bis 17 Uhr geöffnet.