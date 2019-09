Forum informiert über nachhaltige Ernährung

Jedes Jahr im Herbst erinnert das Erntedankfest daran, wie wertvoll Lebensmittel sind und wie viel Arbeit und Ressourcen in ihnen stecken. Ein stets verfügbares, vielseitiges Angebot an Lebensmitteln ist nicht selbstverständlich – sich dies bewusst zu machen und entsprechend wertschätzend mit den Produkten umzugehen sind wichtige Botschaften in der Erntedankzeit. Anlässlich des traditionellen Erntedanks möchte das Forum Ernährung des Landkreises Tuttlingen das Bewusstsein für Lebensmittel sowie für deren Anbau und Zubereitung stärken. Um die Erntedankidee gemeinschaftlich zu erleben, wird es mit einem Stand auf den Bauernmärkten in Spaichingen und Geisingen am 24. und 27. September über nachhaltige Ernährung und Mindesthaltbarkeitsdatum informieren: in Spaichingen von 8.30 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz, in Geisingen zu den selben Uhrzeiten auf dem Postplatz.

Damit sich die Besucher von dem Geschmack frischer, regionaler Lebensmittel überzeugen können, werden die Stände der Bauernmärkte laut Pressemitteilung regionale Kostproben vorbereiten, wie zum Beispiel selbstgepressten Apfelsaft, Rettichbrot und vieles mehr. Das Team des Fairtrade-Landkreises Tuttlingen klärt über fair gehandelte Lebensmittel auf. Außerdem kann man am Glücksrad sein Wissen testen und kleine Preise gewinnen. Auch für eine Verkostung über Mittag ist laut Mitteilung gesorgt. Auf dem Markt in Spaichingen wird es zusätzlich vegetarische Mittagsgerichte wie Gemüsekroketten und Zaziki geben und in Geisingen wird das Forum Ernährung für eine regionale und saisonale Verköstigung sorgen.