Forschner ist der „beste Arbeitgeber Albaniens“

Das Spaichinger Familienunternehmen Forschner hat die „Goldene Biene“ erhalten, die es als „besten Arbeitgeber 2017 in ganz Albanien“ ausweist. Dort ist die Firma in der Hauptstadt Tirana sowie im westalbanischen Durres mit zwei Produktionswerken und mehr als 400 Mitarbeitern präsent.

Bledar Mankollari, Werksleiter bei Forschner in Tirana, hat kürzlich den albanischen Premierminister Edi Rama begrüßt, so eine Pressemitteilung. Er und seine Delegation wollten sich selbst ein Bild über die Arbeitsbedingungen machen. Im Zuge des Unternehmensrundgangs interessierte sich Edi Rama besonders für die Fertigungsabläufe sowie die Integration neuer Mitarbeiter. Mit einigen von ihnen führte er intensive Gespräche. Sidorela Rexha, seit Standortgründung 2016 bei Forschner in Tirana beschäftigt, hatte einiges zu berichten. Sie begann als Produktionsmitarbeiterin, wurde schnell zur Vorarbeiterin und schließlich zur Meisterin – inzwischen leitet sie eine ganze Produktionslinie als „Value Stream Manager“.

In einem Interview stellte Premierminister Edi Rama nach dem Rundgang gemeinsam mit dem albanischen Finanz- und Industrieminister Arben Ahmetaj dem Unternehmen ein Zeugnis mit Bestnoten aus, so die Pressemitteilung. Er betonte, dass Forschner als „leuchtendes Vorbild für andere Industrieunternehmen in Albanien zu sehen“ sei – und motivierte diese, dem Beispiel zu folgen. Nicht zuletzt sicherte er seine volle Unterstützung für künftige Investitionen des Unternehmens zu.

2017 wurde mit der Polytechnischen Universität in Tirana (UPT) ein langfristiger Kooperations- und Partnerschaftsvertrag abgeschlossen. Die Vereinbarung ermöglicht es Studierenden, ein sechsmonatiges Praktikum zu absolvieren. Zudem werden die Abschlussarbeiten unterstützt – laut Pressemitteilung beides eine absolute Seltenheit in Albanien. Entsprechend positiv fiel das Urteil der Studentinnen Ina Mucalla und Denalda Daci aus, mit denen der albanische Premierminister bei seinem Besuch ebenfalls ins Gespräch kam.I nhaber und Geschäftsführer Gert Forschner: „Uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter beste Arbeitsbedingungen vorfinden – unabhängig vom Berufsbild und vom Standort.“

Darüber hinaus erhalten besonders talentierte Studenten die Möglichkeit, an einem Forschner-Standort in Tschechien ein Langzeitpraktikum zu absolvieren. Am Ende jedes Studienjahres verleiht das Unternehmen den „Forschner-Preis“ für den besten Bachelor-Absolventen. Experten des Spaichinger Unternehmens unterstützen die UPT und weitere Fakultäten ferner bei Seminaren und Konferenzen mit ihrem Know-how.

Das Familienunternehmen entwickelt und produziert Verkabelungssysteme, Präzisionsdrehteile, elektromechanische und SCR-Systeme. Zudem werden Elektro- und Hybridfahrzeuge mit smarten Hochvolt-Leitungsätzen und -Verteilerboxen ausgestattet.