Ford nimmt Lastwagen die Vorfahrt

Zu einem Vorfahrtsunfall mit – so schätzt die Polizei – etwa 7000 Euro Gesamtschaden ist es am Mittwochmorgen an der Einmündung der Karlstraße in die Angerstraße in Spaichingen gekommen. Ein 92-jähriger Fahrer eines Ford war auf der Karlstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Abbiegen in die Angerstraße nahm er einem Sattelzugschlepper die Vorfahrt, so dass es zur Kollision kam. Das DRK war vorsorglich vor Ort, doch wurde niemand verletzt. An dem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden, so die Polizei.