Förderverein Gesundheitszentrum Spaichingen: Neuer Name, neue Zielrichtung und neue Köpfe

Der Förderverein Gesundheitszentrum Spaichingen hat in seiner ersten Mitgliederversammlung den Kurs des Vorstands bestätigt, sich nach der Kreistagsentscheidung weiter konstruktiv und kritisch am Aufbau des Gesundheitszentrums Spaichingen zu beteiligen. Außerdem hat sich der bisherige „Krankenhaus-Förderverein“ einen neuen Namen gegeben.

„Eine gründliche und auch schmerzhafte Klärung des weiteren Kurses des Fördervereins und der Klinikinitiative Spaichingen“ hätten zur Änderung der Ziele geführt, so der Bericht des Vereins. Nun wolle man sich intensiv in den Wiederaufbau zukunftsfähiger Strukturen in Spaichingen für eine bessere medizinische und pflegerische Versorgung der ganzen Raumschaft einbringen. So lautete die Entscheidung des Vorstands.

Dazu beteiligte er sich bereits verantwortlich am Prozess der Bürgerbeteiligung mit wesentlichen Beiträgen, finanzierte auf dem Höhepunkt der zweiten Pandemie-Welle mit der überwältigenden Zustimmung der Mitglieder ein Beatmungsgerät für das Klinikum, tauscht sich inzwischen regelmäßig mit konstruktiven Beiträgen mit allen Verantwortlichen des Veränderungsprozesses aus, berief neue Berater aus der Wirtschaft und Gesellschaft und freute sich über die einstimmig entschiedene Entsendung von Dr. Albrecht Dapp durch den Gemeinderat der Stadt Spaichingen in den Aufsichtsrat der neu gegründeten GmbH des Gesundheitszentrums.

Die Neuausrichtung erforderte die Zustimmung der der gut besuchten Mitgliederversammlung. Diese unterstützte in ihren lebhaften Beiträgen den neuen Kurs, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass dies keineswegs die vom Kreis beauftragten Berater aus ihrer Verantwortung entlassen darf. Einer Änderung der Satzung wurde einstimmig zugestimmt. Diese beinhaltet auch einen neuen, angepassten Namen: „Förderverein Gesundheitszentrum Spaichingen“.

Nur geringe Veränderungen brachten die Neuwahlen des Vorstands. Neuer Vorsitzender ist Dr. Albrecht Dapp, dessen Stellvertreterin Elke Rees, während sich der bisherige Vorsitzende Dr. Gert Forschner als Kassenprüfer (neben Zdenko Merkt) und Berater weiterhin mit seiner Erfahrung in die Arbeit einbringen wird.

Neuer Beisitzer ist Dr. Karl-Ludwig Oehrle. Die übrigen Vorstandsämter blieben unverändert mit Andrea Teufel (Schatzmeisterin), Kurt Klaiber (Schriftführer), Jürgen Elsner, Dr. Helmut Groß und Gerhard Niklewski (alle Beisitzer).

Herzlich dankte Albrecht Dapp dem ausscheidenden Herbert Scheyhing für seine fachmännische Unterstützung als Steuerberater in der schwierigen Situation der Vereinsgründung und Satzungsänderung, verbunden mit der Hoffnung, dass auch er die Arbeit weiter begleiten wird. In seinem Schlusswort bat Albrecht Dapp alle Mitglieder, auch weiterhin für den Förderverein einzutreten und auch weitere Mitglieder zu gewinnen, um dessen Position in dem voraussichtlich noch langen und schwierigen Prozess zu stärken.