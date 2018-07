„Flow“ verblüfft beim Sommerfest

Zauberer „Flows“ Auftritt ist beim Fest der Flüchtlingsinitiative mit den Frauen, Männern und Kindern des Heims in der Hauptstraße 50 zweifellos der Höhepunkt gewesen. Die Abläufe des Sommerfests sind inzwischen eingespielt, man hilft zusammen beim Aufbau der Tische, Bänke und Pavillons und auch das Büfett war gemeinschaftlich bestückt mit internationalen Leckereien. Seit dem Fest im vergangenen Jahr hat sich viel getan: Bis auf eine Familie sind die Bewohner neu. Allerdings sind einige „Ehemalige“, die inzwischen woanders Fuß fassen, extra zum Fest gekommen, um ihre Bekannten zu treffen. Auch Nachbarn waren da und weitere Gäste. Die Kinder konnten sich schminken lassen, selber Kunststücke ausprobieren und vor allem genau zuschauen, wie Florian Stemmer (Flow) aus einem Plastik- ein echtes Ei macht, mit Messer, Bällen und anderem jongliert, Karten, die zuvor Emila und Fatme verdeckt aus dem Stapel gezogen haben, anhand des Geruchs identifiziert, Farhad mit seinen vielen Schlüsseln verblüfft, da er unbesehen den richtigen aussucht. Der junge Tuttlinger brachte auch gleich zu Beginn die bunt gemischte Feiergesellschaft dazu, sich die Arme zu verknoten (Foto). Insgesamt zeigte das Fest das, was die für das Haus zuständige Sozialarbeiterin am Rande sagt: Es herrsche derzeit eine entspannte Atmosphäre im Heim.