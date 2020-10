Florian Winker verbessert eigenen Rekord

SPAICHINGEN (eg) – Noch nie in den vergangenen Jahren hat das Spaichinger Bergrennen einen so großen Zuspruch erlebt. Ausgerechnet im Jahr des Coronavirus gab es 220 Anmeldungen, darunter auch einige Triathleten, die in den Disziplinen Laufen und Radfahren starteten. Viele Hobby- und einige Spitzensportler nutzten die Gelegenheit, sich wieder sportlich zu messen. Bei niedrigen Temperaturen gab es in allen Wettbewerben herausragende Leistungen.

Das Radrennen der Herren im Einzelstart mit 30 Sekunden Abstand über 4,2 Kilometer und mit 280 Metern Höhendifferenz gewann Simon Kempf (Mühlheim/Team Sülzle) in 10:47 Minuten. Er war eine Sekunde vor Wolfgang Hofmann (Team Penhab) im Ziel. Auf den dritten Platz kam Marek Sülzle (Team Sülzle) in 11:08 Minuten. Ebenfalls mit dem hauchzarten Vorsprung von einer Sekunde verwehrte er Vorjahressieger und Multisportler Andreas Crivellin (Oberndorf) den Sprung auf das Treppchen. Jan Diener von den Tuttlinger Sportfreunden siegte in der Juniorenklasse in 11:55 Minuten.

Bei den Damen verbesserte die Bundesliga-Fahrerin Hanna Fandel (Team Stuttgart) den Streckenrekord um eine halbe Minute auf 12:22 Minuten. Zweite wurde Pia Kummer (Calw) in 14:14 Minuten vor Petra Schumacher (Spaichingen/Marmotte Cycling) in 15:13 Minuten. Regina Hege aus Spaichingen kam als Siegerin der Seniorinnen nach 17:55 Minuten ins Ziel.

Neue Streckenrekorde gab es auch beim Berglauf über 4,2 Kilometer. Dabei verbesserte Florian Winker (Spaichingen) seinen eigenen Rekord um eine halbe Minute auf 16:30 Minuten. Schon vor Kurzem bei der Leistungskontrolle der Skilangläufer in Oberhof hatte er mit starken Leistungen angedeutet, dass mit ihm zu rechnen ist. Vorjahressieger Andreas Crivellin kam als Zweiter in 18:05 Minuten ins Ziel, Dritter wurde Jona Hermann (Esslingen) in 18:14 Minuten. Frank Todt aus Fridingen belegte Platz fünf in 20:04 Minuten, Sechster wurde Michael Zepf aus Dürbheim in 20:23 Minuten.

Bei den Frauen verbesserte Ilsa Beig (Post-SV Tübingen) die bisherige Bestzeit um über eine Minute auf 20:08 Minuten vor Julia Polley (Tri-Team Freiburg) in 22:51 Minuten und Michaela Kummer (Calw) 23:18 Minuten. Auf den weitern Plätzen folgen Orthja Efinger (Spaichingen/23:43 Minuten) und Lea Heim (Spaichingen/25:35 Minuten).

Für die Jahrgänge 2008 und jünger gab es eine verkürzte Strecke mit 1,5 Kilometern. Gut 40 Schülerinnen und Schülern gingen dabei an den Start. Die schnellsten Zeiten erzielten beim Rad Lorenz Rumpel (Tuttlinger Sportfreunde/4:38 Minuten) und Irmi Thiere (Schwäbisch Gmünd/5:24 Minuten). Beim Lauf siegte ebenfalls Lorenz Rumpel (6:52 Minuten), bei den Mädchen war seine Tuttlinger Vereinskameradin Mira Gollwitzer (8:14 Minuten) nicht zu schlagen.