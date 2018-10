Florian Winker kämpft um DSV-Kaderplatz

Florian Winker sehnt sich den Schnee herbei. Nach dem heißen Sommer und Herbst wartet der 19-jährige Skilangläufer aus Spaichingen auf winterliche Bedingungen. Schließlich hat sich Winker vorgenommen, es in diesem Jahr in den Nachwuchskader des Deutschen Skiverbands (DSV) zu schaffen.

Obwohl die vergangene Saison für den Primstädter die bisher erfolgreichste war, wurden seine Hoffnungen zu den besten deutschen Talenten zu zählen, enttäuscht. Zwar hatte Winker bei der Deutschen Meisterschaft der Junioren über 15 Kilometer Skating den dritten Platz erreicht und sich bei mehreren internationalen Einsätzen im Vorderfeld behauptet. Durch eine Erkrankung fehlte ihm aber ein gutes Ergebnis, um sich für die Junioren-WM zu qualifizieren.

Für den Nachwuchskader des DSV wurden aber nur Sportler berücksichtigt, die bei der Bundeswehr oder beim Zoll angestellt sind. Nachdem Winker die erste Enttäuschung überwunden hatte, kam er zu dem Entschluss, es nochmal auf eigene Faust zu versuchen. Weil ihm in der heimischen Umgebung eine Trainingsgruppe mit seinem Niveau fehlte, war Florian Winker mit gleichgesinnten Sportlern mehrfach zu Trainingslagern im Alpenraum, um mit Bergläufen zu Fuß und mit Rollski die konditionellen Grundlagen für die neue Saison zu schaffen.

Bessere Trainingsbedingungen am Studienort Freiburg

Bei den Leistungskontrollen des DSV im Juli und September hielt er mit den Kadersportlern mit. Bei den Bergläufen in der Umgebung wie dem Spaichinger Berglauf und dem Lemberglauf in Gosheim (wir berichteten) zeigte er als Tagessieger seine läuferische Klasse.

Inzwischen hat Florian Winker in Freiburg das Studium zur nachhaltigen Systemtechnik (Sustainable Engineering) begonnen. Viele nordische Sportler wohnen in Freiburg und Umgebung, so dass er nun starke Trainingspartner hat. In den vergangenen Wochen absolvierte er bereits umfangreiche Trainingseinheiten am Notschrei und in der weiteren Freiburger Umgebung.

Wie alle Skisportler hofft er nun auf den Beginn des Winters und Schneefälle. Da wurden die Skisportler bisher alle enttäuscht. Denn die Gletscher sind in einem trostlosen Zustand und lassen kein Skitraining zu. Das führte dazu, dass der Nationalkader zum Skitraining sogar in die Skihalle nach Oberhof ausweichen musste.

Snowfarming stärkt Hoffnung, dass Trainingsloipe bald bereit ist

Als technisches Hilfsmittel zum früheren Saisonbeginn wurde das sogenannte Snowfarming entwickelt. Dabei wird am Ende des Winters Natur- oder Kunstschnee auf große Haufen zusammengeschoben und mit Sägemehl und Plastikplanen abgedeckt. Erstmals wird dies auch am Notschrei praktiziert. Mehrere Tausend Kubikmeter Schnee sollen, sobald es kälter wird, zu einer Trainingsloipe ausgelegt werden. Im Idealfall können die heimischen Sportler ihr Skitraining in der Nähe absolvieren.

Winker gehört in der kommenden Saison noch einmal der Juniorenklasse (U20) an. Die Junioren-WM ist im nächsten Winter im Januar in Lathi (Finnland), die Qualifikationsrennen sind bereits vor Weihnachten. Florian Winker hat sich vorgenommen, diese Chance zu nutzen. Ein weiteres mögliches Highlight aus studentischer Sicht ist für den Spaichinger im März die Universiade in Krasnojarsk in Sibirien.