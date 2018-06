Flohmarkt-Vergnügen trotzt Regenschauern

Ist der Marktplatz die bessere Flohmarktkulisse, oder bietet sich der Postplatz samt Passagen besser an? Die Meinungen waren am Samstag geteilt.

Während viele Händler ihrem alten Stammplatz nachtrauerten, von dem sie wegen des Marktplatz-Umbaus weichen mussten, fanden andere, gerade auch Besucher, mit der neuen Anordnung lasse sich besser entlang der Stände schlendern. Pech hatten aber alle mit dem Wetter, denn unter dem fliegenden Dach am Busbahnhof waren keine Standplätze ausgewiesen. Und immer wieder regnete es. Passend dazu zur Mittagszeit „It’s rainig again“, der Supertramp-Hit und andere Hits gecovert von der Spaichinger Band „Soundstorm“. Die meisten Verpflegungsstände waren diesmal konzentriert auf dem Stadthallenparkplatz, was ebenfalls keine ungeteilte Zustimmung fand. Und viel Kritik gab es dafür, dass jeder Gang aufs „Örtchen“ am Busbahnof mit 50 Cent bezahlt werden musste. Trotzdem war die Stimmung prächtig, verbindlich und sehr entspannt. Wie immer kamen frühmorgens die Sammler vorbei, im Laufe des Vormittags die Spaichinger und ihre Gäste. Der Spaichinger Flohmarkt hat nicht nur wegen seiner Größe ein ganze besonderes Flair, sondern auch, weil halb Spaichingen alljährlich seine Lust am Handeln entdeckt und tatsächlich eine Mehrzahl der Stände von Spaichingern betrieben wurde. Fleißig gehandelt wurde auch am Bürgerstiftungstand. Und ehe einige sich versahen, hatten sie einen Halbjahresvorrat an Nudeln eingekauft. Eine vergnügliche Angelegenheit war es jedenfalls. Das Geschäft lief bei den meisten Ständen aber eher schleppend wegen der Regenschauer. Da wird das eine oder andere „Schätzchen“ wohl wieder für ein Jahr in der Kiste verschwinden bis zum Flohmarkt 2013.