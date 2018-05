Flohmarkt bringt die Region zusammen

Am kommenden Samstag, 5. Mai, ist Flohmarkt. Seit Jahrzehnten ist der Spaichinger Flohmarkt, zusammen mit dem Martinimarkt, viel mehr als nur eine Gelegenheit, das eine oder andere Schnäppchen zu machen. Die Spaichinger, ihre Freunde aus der Region und ehemalige Spaichinger nutzen die Gelegenheit, um einander zu treffen – manchmal seit vielen Jahren wirklich immer nur auf dem Flohmarkt.

Auch wenn die Stadt mit Öffentlichkeitsarbeit zurückhaltend ist – eine Pressemitteilung zur Ankündigung gibt es nicht: Immerhin weisen die Schilder an den Ortseingängen auf ein Wochenende hin, an dem man zusammen kommt: am Samstag von morgens 6 oder 7 Uhr bis gegen 16.30, 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr in der Stadthalle zum Mittagessen bei der Bürgerstiftung.

Der Flohmarkt ist an den in den vergangenen Jahren gewohnten Plätzen: Marktplatz, Passage, Sallancherstraße zwischen Marktplatz und Hauptstraße. Früher war auch die Hauptstraße gesperrt und es gab einen Radflohmarkt, doch heute nicht mehr.

Nicht nur Anbieter aus Nah und Fern bieten ihre Schätzchen an, sondern auch Vereine sorgen für Verköstigung. Die Turnverein-Turner haben bereits bei der Fasnet angekündigt: Diesmal wird der 30 000. Krautdog verkauft und auf die Verspeiser der Würstle mit den Nummern 29 999, 30 000 und 30 001 warten kleine Überraschungen. Doch die werden wohl schon recht bald gefeiert, denn die Turner sind zwar wohl erst gegen 9 Uhr verkaufsbereit, aber dann starten sie bereits bei Würstle Nummer 29 960, verrät Wolfgang Widmann.