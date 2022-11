Flammeninferno und keine Sicht - zum Glück nur eine Übung

16 der Spaichinger Feuerwehrleute haben gemeinsam mit zwei Kameraden aus Aldingen den Weg nach Pflummern angetreten, um dort an einem realen Brand mit Stemschutzausrüstung zu üben. Am Vormittag fand anfangs ein theoretischer Teil statt, indem unter anderem das Vorgehen in Brandräumen genauer betrachtet wurde.

Anschließend war der praktische Teil angesetzt. Geleitet durch mehrere Ausbilder, rüsteten sich die Wehrleute mit umluftunabhängigem Atemschutz aus und bekamen die ersten Eindrücke in dem holzbefeuerten Container der Firma IFRT. Nach mehreren Durchgängen im Container schlossen die Wehrleute der Tag mit einer Realübung ab, bei ein Feuer im Übungscontainer bekämpft werden musste, ohne dass die Wehrleute die Umgebung sehen konnten. Danach sprachen sie gemeinsam mit den Ausbildern die Übung nach und bekamen weitere Tipps und Tricks in Sachen Brandbekämpfung.