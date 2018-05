Flad System Components ehrt Mitarbeiter

Die Firma Flad System Components in Bubsheim hat langjährige Mitarbeiter geehrt. Maria Flad ist seit 30 Jahren dabei, Christian Meßmer seit 20 Jahren und Benjamin Haug und Viktoria Mohr seit jeweils zehn Jahren. „Langjährige Mitarbeiter sind zu hüten wie ein Schatz“, wissen Firmeninhaber Walter Flad, Jürgen Flad und Carmen Mauch.

Ein Geschäftsinhaber könne nicht überall gleichzeitig sein, weshalb er zuverlässiges Personal brauche, hieß es bei der Ehrung. Im Unternehmen ehrten die Geschäftsführer ihre Jubilare für deren unermüdlichen Einsatz. In der modernen und von Veränderungen geprägten Welt dürfe die Wertschätzung für Kollegen, die sich jahraus und jahrein für die Firma engagieren, nicht vergessen werden, sagte Carmen Mauch. Nur durch das positive Zusammenspiel vieler fleißiger Hände und einer großen Loyalität gegenüber des Arbeitgebers komme der Erfolg eines Unternehmens zustande, der in eine gute Zukunft führe. Allem voran lobte Geschäftsführer Walter Flad den unermüdlichen Einsatz seiner Frau in den letzten 30 Jahren. Ohne sie wäre der unternehmerische Erfolg in dieser Form nicht möglich gewesen. (pm)