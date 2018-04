Flüchtling verletzt Mitbewohner schwer

In der Flüchtlingsunterkunft „Untere Lehrstraße“ in Rottweil es am Donnerstag gegen 22.30 Uhr zu einem massiven tätlichen Angriff eines 33-jährigen alkoholisierten Somaliers auf einen 38-jährigen indischen Mitbewohner gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlug der Beschuldigte mit einem Holzstuhlbein aus unbekannten Gründen auf den 38-Jährigen ein. Die Tat spielte sich laut Polizei im Zimmer des Opfers ab. Der 33-Jährige wurde in der Unterkunft von Beamten des Polizeireviers Rottweil vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Rottweil beantragte Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Das Opfer erlitt infolge des heftig geführten Angriffs erhebliche Verletzungen. Es musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.