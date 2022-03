FK Spaichingen setzt weiter auf bewährtes Führungsteam

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Heinz Hoffmann und Manfred Ziser begrüßten die Anwesenden und bedankten sich für die Unterstützung und Mithilfe in den vergangenen Monaten. Speziell in diesen unruhigen und schwierigen Zeiten, dem Verein die Treue zu halten, weiß der FK Spaichingen sehr zu schätzen.

Leider konnten 2020 und 2021 weder das Elfmeterturnier noch Hallenflohmärkte stattfinden, sodass das Thema Veranstaltungen schnell abgearbeitet war.

Peter Wedam trug den Kassenbericht vor. Die größten Ausgaben verursachten naturgemäß der Spielbetrieb mit Kosten für Übungsleiter, Schiedsrichter und Abgaben an den WLSB. Auf der Habenseite fehlten die Erlöse der ausgefallenen Veranstaltungen, was zu einem kleinen negativen finanziellen Ergebnis in 2021 führte. Kassenprüfer Hubert Raible berichtete, dass es bei der Prüfung keinerlei Beanstandungen gab, attestierte dem Kassierer eine vorzüglich geführte Kasse und schlug dessen Entlastung vor. Diese als auch die von Joachim Schneck vorgeschlagene Entlastung des gesamten Vorstandes wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig erteilt.

Dominic Ziser zog die sportliche Bilanz. 2019/2020 wurde die Saison am elften Spieltag aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen. Trotzdem wurde ein Aufsteiger mittels Punktequotient festgelegt. Auch 2020/2021 war nach dem siebten Spieltag pandemiebedingt die Saison zu Ende und das tat „richtig weh“. Die Mannschaft lag zu diesem Zeitpunkt mit 19 Punkte und vier Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten, sowie einem Torverhältnis von +20, souverän auf dem ersten Tabellenplatz. Zu unserem Bedauern wurde aufgrund der geringen Anzahl ausgetragener Spiele aber kein Aufsteiger ermittelt.

Als nächster Tagesordnungspunkt standen Wahlen an. Das Führungstrio Heinz Hoffmann (Vorstand Geschäftsbetrieb), Dominic Ziser (Vorstand Sportlicher Bereich) und Manfred Ziser (Vorstand PR) wurden einstimmig wiedergewählt. Im Amt bestätigt wurden Hubert Raible (Kassenprüfer) und Heinz Dreher (Vertreter der Mitglieder), Peter Wedam ist weiterhin als Kassierer für den Verein tätig.

In der aktuellen Spielrunde ist die Situation sehr zufriedenstellend. Die Mannschaft von Trainer Sven Semunovic steht nach der Hälfte der Saison auf dem ersten Tabellenplatz und hat sich damit eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde geschaffen.