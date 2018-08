Fitnessstudio statt Apotheke

In einer kleinen Serie beschäftigen wir uns mit dem Thema Altersfitness. Früher bedeutete Alterssport Spazierengehen und ein wenig Gymnastik. Inzwischen hat ein Umdenken eingesetzt. Die Serie soll unter anderem zeigen, welche Angebote es für Spaichinger Senioren gibt und worauf sie achten müssen. Zum Auftakt ein Besuch bei der Altersfitnessgruppe im Fitness-Freizeit-Park an der Max-Planck-Straße.

Der durchtrainierte 72-Jährige schiebt die Gewichte nach oben. Drei Mal, vier Mal, fünf Mal. Hochkonzentriert, immerzu der gleiche Bewegungsablauf. Neun Mal, zehn Mal. Geschafft. Weiter zum nächsten Gerät. Ingwer Borg ist Stammgast in dem Spaichinger Fitnesscenter. „Vor fünf Jahren habe ich mir beim Skifahren einen Lendenwirbelkompressionsbruch zugezogen – es hieß, ich sollte meine Muskulatur stärken, vor allem am Rücken“, erzählt der Mann aus Hausen ob Verena. Erst habe er eine Physiotherapie gemacht, jetzt geht er jede Woche drei Mal ins Fitnessstudio – „montags, mittwochs und freitags je eine Stunde“.

Regelmäßiges Training ist entscheidend

„Es ist wichtig, dass man regelmäßig trainiert – man muss es genau takten und durchhalten“, sagt Borg. „Wenn man zwischendurch Pausen macht, bringt es nichts.“ Auch der Spaichinger Wolfgang Schwedes ist zwei Mal die Woche hier. „Man braucht das im Alter umso mehr, weil sich die Muskeln zurückbilden“, sagt der ebenfalls 72-Jährige. Er beginnt nach dem Warmmachen stets mit dem Training für den Oberkörper. „Ich wechsle ab zwischen leichter und schwieriger.“ Wie Borg nutzt er größtenteils die Geräte, macht weniger Hanteltraining. „Das ist für ältere Menschen besser, weil es durch die jeweiligen Einstellungen kontrollierter ist als Hanteln“, erläutern die beiden Senioren. Diese seien eher etwas für Bodybuilder, „dabei kann man sich leicht verletzen – viele Leute nehmen zu schwere Gewichte, und dann kommen die Muskelverletzungen“.

Das spezielle Altersfitnesstraining bietet der Fitness-Freizeit-Park seit vier Jahren an. Solange ist Alfred Leopold, seit 2017 auch Studioleiter, dort Trainer. Zehn Prozent der 900 Mitglieder, also rund 90 Senioren aus Spaichingen, vom Heuberg oder aus Seitingen-Oberflacht, nähmen daran teil. Das Seniorentraining ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, Leopold überwacht es und leitet es an. „An den stärksten Tagen, montags und mittwochs, kommen bis zu 30 Senioren.“ Er habe bei älteren Menschen das Bewusstsein wecken wollen, „dass sie nicht zur Apotheke gehen sollen, sondern ins Fitnessstudio – das kostet genauso viel Geld, ist aber für die Gesundheit viel besser“. 40 Euro müssten Senioren monatlich zahlen, „dafür können sie jeden Vormittag trainieren sowie samstags und sonntags unbegrenzt“.

Ziel ist es laut Leopold, selbst bereits 69 Jahre alt, „das Leistungsvermögen für den Alltag und die Körperhaltung zu verbessern – die Senioren sollen sich besser fühlen“. Kraftsport verändere alte Menschen, „von der Psyche her, und sie bekommen ein viel besseres Körpergefühl“. Neueinsteiger bekämen eine Einweisung an den Geräten, Ziele würden abgefragt. Neue machen zudem ein Probetraining, erläutert Leopold, „um sich an das Machbare ran zu tasten, damit keiner überfordert ist“. Dann würden auf die Person zugeschneiderte Trainingspläne geschrieben. Diese seien auf geführte Geräte ausgerichtet, bei denen ein bestimmtes Steckgewicht eingestellt werden kann – „kein Freihanteltraining, wo man umfallen könnte, wenn man die Balance verliert“.

Auch oder gerade, wer sich im Berufsleben wenig bewegt habe, sei nicht fehl am Platz. „Wir messen zunächst den Blutdruck und, wenn gewünscht, mit speziellen Geräten Körperfett und Muskelmasse“, berichtet Leopold. „Man muss Rücksicht nehmen und darf die Leute nicht zu sehr belasten.“ Jede Übung habe drei Teile: Aufwärmen, dann eine mittlere Belastung von 50 Prozent und eine stärkere von 80 Prozent – bis zu zehn Mal pro Gerät. „Aber nie 100 Prozent im Seniorenalter“, betont der Studioleiter. Jeder Trainingsplan fange mit den Rumpfmuskeln an, „mit Bauch und Rücken, das ist das wichtigste, dann kommen die Beine, dann die Arme“.

„Früher hat man alten Leuten geraten, sich wenig zu bewegen“, sagt Leopold mit Blick auf Verschleißerscheinungen. Dadurch seien Probleme entstanden an den Gelenken von Knie, Hüfte, Schulter. „Die Gelenke haben sich fast versteift“, so der Studioleiter. „Heute hingegen raten Ärzte selbst bei Arthrose zu Bewegung – sonst verkümmert das Gelenk.“ Ganzkörpertraining, „von Yoga bis zu Bauch/Beine/Po“, steht auch bei Seniorenkursen montags bis mittwochs mit Gruppen von zehn bis zwölf Teilnehmern an, „die alle das gleiche machen“. Eine Altersgrenze für Fitnesssport gebe es nicht, sagt Leopold. „Unsere älteste Dame ist die Spaichingerin Hildegard Köberle – sie ist 86.“

Weltmeister werden mit 70 Jahren

Das beste Beispiel dafür, dass man auch im Alter noch sportliche Höchstleistungen schaffen kann, ist der Spaichinger Studioleiter Alfred Leopold selbst. Seit mehr als 50 Jahren ist er aktiver Gewichtheber beim ASV 1897 Tuttlingen. Der größte Erfolg des inzwischen 69-Jährigen war der Weltmeistertitel bei den Senioren 2011 in Zypern. Aber auch an der Grenze zum 70. Lebensjahr denkt der Spaichinger nichts ans Aufhören: Kommendes Jahr will er bei der WM in Kanada in der Klasse AK8/70 eine Medaille holen.

Warum er das macht in einem Alter, in dem andere längst die Füße hochlegen? „Es ist der Reiz, wie weit ich meinen Körper noch mal auf Leistung bringen kann.“ Vor Jahren schon hätte er gesagt, „dies war mein letzter Wettkampf“. Dann jedoch habe er im Mai an den Landesmeisterschaften teilgenommen in der Masterklasse und 73 Kilogramm gerissen und 93 Kilogramm gestoßen. „Im Vergleich hätte das bei den Weltmeisterschaften für den Titel gereicht.“

Leopolds Ehrgeiz war geweckt. Das Ziel des Gewichthebers: „Ich habe mir vorgenommen, mit 70 Jahren noch einmal 100 Kilogramm zu stoßen und 75 zu reißen.“ Wenn er dies schaffe, sei er einer von fünf Sportlern weltweit in dieser Altersklasse, die dies geschafft hätten. Seine Bestleistung in der Masterklasse hat er mit 52 Jahren bei den Deutschen Meisterschaften in Chemnitz aufgestellt: 102,5 Kilogramm im Reißen und 130 im Stoßen.

„Aufs Treppchen will ich in jedem Fall bei der WM.“ Zuvor stünden 2019 noch die Europameisterschaften in Frankreich an; zwei Master-EM-Titel hat er bereits. Schon jetzt beginne er, im Training „langsam eine andere Ebene zu erreichen – im moderaten Bereich, ohne etwas kaputt zu machen“. In seinem Alter könne man eine solche Leistung „nur punktuell vollbringen – sonst wird es schädlich“. In den vier Wochen vor der Weltmeisterschaft werde er „extrem schwer trainieren“, plant der 69-Jährige.

„Leistungssport bewegt sich auch im Alter immer an der Grenze des Möglichen“, sagt Leopold. Nur weil er stets Fitnesstraining gemacht habe, „habe ich meine Laufbahn ohne Schaden überstanden“. Ob er mit 80 immer noch Gewichtheben wolle als Leistungssport? Der Spaichinger ist skeptisch: „Es gibt einige, die jenseits der 80 noch Gewichtheben“, sagt er. „Aber die Technik verliert sich in diesem Alter – es sieht nicht mehr ästhetisch aus.“

Die medizinische Seite

Im Seniorensport ist in den vergangenen Jahren eine deutliche Trendwende feststellbar: Das Krafttraining nimmt einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Studien belegen, dass bereits nach dem dritten Lebensjahrzehnt die Muskulatur des Körpers schwächer wird. Ab dem 60. Lebensjahr wird von einem beschleunigtem Kraftverlust von gut einem Prozent im Jahr gesprochen. Dem kann durch gezieltes Training entgegengewirkt werden. Sportmediziner, Wissenschaftler und aktive Senioren sind überzeugt von seinem gesundheitlichen Nutzen. „Die Muskulatur wird kräftiger, das heißt, die Muskelzelle bekommt mehr Eiweißmoleküle eingelagert“, so Sportwissenschaftler Dr. Volkmar Feldt in einem Beitrag des Deutschlandfunks. „Das zweite ist, dass die Sehnen, die den Muskel mit dem Knochen verbinden, kräftiger werden, das dritte, dass der Knochenansatz besser wird – wenn sie Osteoporose haben, ist Krafttraining die Methode der Wahl, aber man darf es nicht übertreiben.“ Wie Feldt sagt, werde auch das Blutsystem positiv beeinflusst: „Durch moderates Krafttraining erweitern sich die Blutgefäße, wenn man das Krafttraining richtig durchführt, und dann ist der Blutfluss verbessert.“ Wichtig sei, „dass die Menschen sich dort abholen, wo sie sind, also keine Zentnerlasten stemmen und meinen, sie werden nun noch mal Herkules.“