Firmvorbereitung für 2021 trotz Corona

Am Sonntag, 9. Mai , um 10.30 Uhr feiert die katholische Seelsorgeeinheit am Dreifaltigkeitsberg das Fest der Firmung. Aufgrund der Corona-Pandemie läuft auch hier in diesem Jahr alles anders.

Das Team der Firmbegleiter und Firmbegleiterinnen hat sich dafür entschieden, die Firmvorbereitung nicht ganz ausfallen zu lassen und möchte trotz Corona alle Schüler und Schülerinnen der Klassenstufe 9 einladen, sich auf die Firmung vorzubereiten. In den vergangenen Tagen haben alle Neuntklässler der Spaichinger Schulen eine Einladung mit Terminübersicht per Post erhalten. Wer keinen Brief erhalten hat und sich gerne zur Firmvorbereitung anmelden möchte, möge sich auf dem Pfarrbüro in Spaichingen melden. Bei Fragen kann man sich jederzeit bei Pastoralreferent Claudius Fischer melden: Mail: claudius.fischer@gmx.net .