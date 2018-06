Firmlinge „zwischen Tür und Angel“

Die Firmvorbereitungen in der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg haben begonnen, und mit einer spannenden Aktion machten sich die diesjährigen Firmbewerber am vergangenen Sonntag auf den Weg. Den Fasnetumzügen in der Umgebung zum Trotz trafen sich zehn Jugendliche am Nachmittag beim Pfarrhaus in Böttingen. Sie wollten eine ungewöhnliche Idee von Pfarrer Johannes Amann in die Tat umsetzen: Schon immer einmal wollte dieser sich auf den Weg machen, an fremden Haustüren klingen und den Öffnenden eine Blume überreichen.

„Mit den Jugendlichen Freude überbringen – zwischen Tür und Angel“ so der Grundgedanke Amanns. Nicht jeder konnte sich vorstellen, wie sich diese Idee umsetzen lassen sollte, und so kamen aus den Reihen der Firmbegleiter weitere Vorschläge, wie man sich mit den Jugendlichen auf den Weg machen könnte.

Zugegeben, es kostete die Jugendlichen zuerst gewisse Überwindung, mit einer Rose in der Hand zum Beispiel in der Fußgängerzone auf Fremde zuzugehen, doch spätestens beim ersten dankbaren Lächeln so mancher Passanten fing es an, Spaß zu machen. Auch im Seniorenheim, zu dem eine kleine Gruppe aufbrach, kam es zu sehr netten Gesprächen zwischen Jung und Alt.

Für Begeisterung allerdings sorgte die im ersten Moment skeptisch betrachtete Aktion, an fremden Türen zu klingeln und gespannt die Reaktion an der andern Seite der Gegensprechanlage abzuwarten, wenn es hieß: „Wir kommen vom Oberen Heuberg und möchten Ihnen gerne eine Überraschung bringen ...“

Sowohl die Leiterrunde als auch die Firmlinge, die sich bei der freiwilligen Aktion beteiligt hatten, waren und sind sich einig: „Eine originelle – noch nicht da gewesene Aktion, durchaus wiederholenswert!“ Gespannt auf weitere Ideen des Pfarrers geht es am 18. Februar nach dem Gottesdienst ins nächste Treffen, das unter anderem unter dem Motto steht www.christsein.de.