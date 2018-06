Firmlinge entwerfen Postkarten

In der Vorbereitung auf die Firmung am heutigen Samstag, 23. Juni, haben die 21 Firmlinge aus Frittlingen in einem von mehreren sozialen Projekten Postkarten entworfen, die jetzt in der Kirche gegen eine Spende erworben werden können. Dabei erhielten die Jugendlichen in ihren Vorbereitungsgruppen verschiedene Sprüche, zu denen sie ein passendes Foto liefern sollten. Mit Unterstützung von Graphikdesigner Rainer Zepf sind daraus jetzt zehn verschiedene, gelungene stimmungsvolle Postkarten entstanden. Der Erlös aus dieser Aktion fließt in ein Hilfsprojekt von Pater Sabu, mit dem er in Indien eine Bäckerei unterstützt, die Arbeitsplätze für alleinstehende Mütter bietet. Die Firmlinge hatten dieses Projekt bereits unterstützt, indem sie ältere Menschen besuchten und dort in der Adventszeit Lieder sangen und kleine Geschenke vorbeibrachten und in der Osterzeit selbstgebackene Osterlämmer. Auch der Erlös des Frühschoppens an Fronleichnam und aus dem Palmenverkauf am Palmsonntag fließt in diese Aktion. Bei der Klausurtagung im vergangenen Jahr beschloss der Kirchengemeinderat, dieses Sozialprojekt das ganze Jahr über mit verschiedenen Aktionen zu unterstützen. (cf)