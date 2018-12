Firmen schaffen Stellen für Behinderte - die Quotenregelung ist jedoch umstritten

Von Deutsche Presse-Agentur

Seit fünf Jahren lebt eine 30-Jährige aus Aalen (Baden-Württemberg) mit einer Operationsnadel im Unterleib. Stürze sollte sie tunlichst vermeiden, raten ihr die Ärzte. Das bedeute erhebliche Einschränkungen, „jeden Tag“, sagte die Frau am Dienstag in Stuttgart, wo das Oberlandesgericht über den ungewöhnlichen Fall verhandelt. Er reicht zurück bis zu einer Nierensteinoperation am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus im März 2013.

Die junge Frau hatte sich die Klinik für den Eingriff selbst ausgesucht.