Firma will Zahl der Mitarbeiter verdoppeln

Fünf Millionen Euro steckt das Spaichinger Unternehmen Safety System Products (SSP) in zwei neue Firmengebäude am Zeppelinweg. Die Zahl der Mitarbeiter soll langfristig von jetzt etwa 50 auf 100 Beschäftigte verdoppelt werden. Am Freitagnachmittag war Spatenstich, bis Juli kommenden Jahres sollen die neuen Gebäude bezugsfertig sein.

Johann Aulila hat das Unternehmen 2013 gegründet. Es stellt Sicherheitstechnik für Maschinen und Anlagen her. Neben eigenen Produkten wie Schutzzäunen, Sensoren und Wireless-Safety-Lösungen vertreibt es Produkte aus anderen europäischen Ländern in Deutschland. „Die Auftragslage ist sehr gut“, befand Aulila am Freitag. Die Folge: die Zahl der Mitarbeiter wuchs rasant, die Räumlichkeiten an der Max-Planck-Straße wurden zu eng. „Den Gedanken des Umzugs habe ich seit zwei, drei Jahren“, so Aulila. In den jetzigen Räumen sei man nicht mehr glücklich: „Sie sind nicht gut für Prozesse, bei denen wir neue Produkte entwickeln.“ Zwar sei wiederholt angebaut worden, doch weitere Ergänzungen seien nun nicht mehr möglich.

Der Unternehmer ging auf die Stadt zu. Die brachte das rund 10 000 Quadratmeter große Grundstück ins Spiel, das gar nicht weit entfernt ist vom bisherigen Standort. „Es ist unsere Aufgabe als Kommune, dafür Sorge zu tragen, den Boden zu ebnen für Firmeninhaber, die das unternehmerische Risiko tragen und Gewerbesteuer zahlen“, sagte Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher beim Spatenstich. Man habe schnell reagieren können, weil die Fläche im Eigentum der Stadt gewesen sei. Er hoffe, dass das Unternehmen auch eine mögliche weitere Erweiterungsfläche kaufe.

Baubeginn ist in dieser Woche. Entstehen werden eine Halle mit 3500 Quadratmeter Produktionsfläche und ein Verwaltungsgebäude mit 1200 Quadratmetern Fläche. Sie sollen Platz für 80 bis 100 Beschäftigte bieten. Dieses Jahr sei bereits ein gutes halbes Dutzend neuer Mitarbeiter eingestellt worden, berichtete Aulila. Mit dem Neubau seien zunächst zehn bis 20 weitere Neueinstellungen geplant. Für das Projekt habe es 400 000 Euro Fördermittel von Land und EU gegeben aus dem Projekt „Spitze auf dem Land“. Die Firma hat sich in der Branche einen Namen gemacht: In den vergangenen drei Jahren habe SSP drei Awards für innovative, selbst entwickelte Produkte gewonnen, unter anderem elektromechanische Komponenten. Für Gaumengenüsse nach dem Spatenstich sorgten die Donauschwaben Aldingen.