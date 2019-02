Firma Weba zur Spaichinger Klinik: „Wir fordern erreichbare Anlaufstelle für Notfälle“

Die Firma Weba Medizintechnik GmbH & Co in Balgheim bekennt sich in einer Stellungnahme „ausdrücklich zum Erhalt der stationären Krankenhausversorgung in Spaichingen“. Diese stelle einen „wesentlichen Bestandteil der Strukturqualität im nördlichen Landkreis Tuttlingen“ dar. Sie habe in den letzten Jahrzehnten auch wichtige Leistungsangebote mit Alleinstellungsmerkmal „weit über die Kreisgrenzen hinaus“ aufgebaut.

Darüber hinaus habe sie die wichtige wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung „in sehr guter Qualität übernommen“ und sich dabei den Ruf einer besonderen Patientenorientierung erworben. Mitarbeiter schätzten „die angenehme Atmosphäre und menschliche Herangehensweise der Arbeit an den Patienten“.

Als mittelständisches Unternehmen im „Weltzentrum der Medizintechnik“ und als Leistungsträger im steuerstarken Landkreis Tuttlingen „haben wir kein Verständnis dafür, wenn nun mit Argumenten, welche einer genauen Prüfung nicht standhalten, die stationäre Klinikversorgung geschlossen werden soll. Wir akzeptieren nicht, dass dies zugunsten von vagen Versprechungen wesentlich schlechterer Versorgungsangebote geschehen soll. Wir fordern auch zukünftig eine gut erreichbare Anlaufstelle für Notfälle rund um die Uhr am Standort in Spaichingen“, heißt es in der Stellungnahme des Balgheimer Medizintechnik-Unternehmens.

„Berechtigter Protest“

„Wir unterstützen dabei ausdrücklich den berechtigten Protest der Bevölkerung im Landkreis und fordern den dauerhaften und zukunftsfähigen Erhalt des Krankenhauses Spaichingen als stationäre Klinikstruktur.“