Firma Kauth ehrt Jubilare

Gleich zwei Mitarbeiter der Denkinger Firma Kauth haben ihr Firmenjubiläum gefeiert: Tobias Lück wurde für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit und Elisabeth Landler für 25 Jahre geehrt. Bei einer kleinen Feierstunde auf dem Hohenkarpfen wurde den Jubilaren für ihre Betriebstreue und ihr Engagement gedankt.

„Wir freuen uns, dass Sie unser Unternehmen seit so vielen Jahren tatkräftig unterstützen und wir auf Sie als kompetente Mitarbeiter zählen konnten,“ sagte Geschäftsführer Christian Kauth im Restaurant „Hofgut Hohenkarpfen“. Laut Pressemitteilung lobte er das „vorbildliche Engagement, die Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft“ der beiden Jubilare. „Für uns als Familienunternehmen ist eine hohe Kontinuität in der Belegschaft einer der zentralen Erfolgsfaktoren.“

Tobias Lück hat sein „Handwerk“ von der Pieke auf bei Kauth gelernt, denn schließlich hat er sein dreijähriges Duales Studium bereits bei dem Technologieunternehmen absolviert und erfolgreich mit einem „Bachelor of Science“ abgeschlossen. Anschließend wurde er als Mitarbeiter in der IT-Abteilung übernommen. Im Juni 2015 wurde Lück zum „Teamleiter der IT“ ernannt und leitet seither erfolgreich diese Abteilung.

Bereits vor 25 Jahren nahm Elisabeth Landler ihre Tätigkeit in der Montageabteilung auf und hält dem Technologieunternehmen seitdem die Treue. Sie ist noch immer in dieser Abteilung beschäftigt und hat eine Vielzahl an Veränderungen miterlebt. „Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl in meiner Abteilung.“