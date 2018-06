Finanzielles Polster ist dicker geworden

Der Wehinger Ortsverband des VdK hat im „Sonnenstüble“ seine Mitglieder einerseits auf das 70-jährige Bestehen eingestimmt, andererseits im Rahmen der Generalversammlung das Vergangene rekapituliert. Beide Aktionen waren miteinander verflochten und in beiden stand wieder einmal der Humor, den Vorsitzende Conny Hugger und die „Kasseuse“ Irmgard Huber versprühten, im Mittelpunkt.

Manchmal bekam man sogar das Gefühl, in einer Unterhaltungssendung mit schwäbischer Prägung zu sitzen, so kurzweilig waren die Inhalte trotz der ernst zu nehmenden Aufgaben, um die sich der VdK kümmert. So geriet schon der musikalische Auftakt des „Rumpf-Sprung-Schnapses“ mit Conny Hugger, Irmgard Huber und Bernd Gimpl an der Gitarre zum allgemeinen Muntermacher. Darin wurden nicht nur Informationen, sondern auch ein gutes Essen versprochen. Die Vorsitzende blickte auf die Gründungsjahre des VdK zurück und stellte die Entwicklung vor. Hugger erläuterte die Veränderungen im Aufgabenprofil des VdK und verwies mit Stolz auf die 149 Mitglieder aus Egesheim, Reichenbach, Wehingen und 22 anderen Gemeinden der Region.

Weil sie wieder gut gewirtschaftet haben, sei es dem Verein in diesem Jahr möglich, 700 Euro an einen rheumakranken Jungen zu spenden, dessen Behandlung in den USA erfolgversprechend sei. Die einzelnen Aktionen übers Jahr schilderte die Vorsitzende nur kurz, während „Kasseuse“ Irmgard Huber zu ihrem mit Humor gespickten Kassenbericht ansetzte und auf unnachahmliche Art die Jahreszusammenfassung in gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht ins aufmerksam lauschende Publikum transportierte. Dazu gehörten der Ausflug nach Freiburg, die Teilnahme am Flohmarkt, am Wintermarkt und Weihnachtsmarkt. Alle Veranstaltungen haben das finanzielle Polster des Wehinger VdK dicker werden lassen. Die Kassenprüfer Mares Weiss und Hedwig Mayer bestätigten ihr eine tadellose Kassenführung.

Bürgermeister Gerhard Reichegger gratulierte mit einem Geldgeschenk zum 70-jährigen Bestehen und lobte die Führungsarbeit der Vorsitzenden, unter der der Verein eine sehr positive Entwicklung genommen hätte. Für die Gemeinden Reichenbach und Egesheim bedankte sich Bürgermeister Josef Bär ebenfalls mit einem Geldgeschenk.

13 Mitglieder hätten für langjährige Mitgliedschaft geehrt werden sollen. Zu ihnen zählten: Guido Göhner, Annett Kaiser, Eike Köhler, Petra und Hubert Kube, Maria und Ernst Marquart, Ludwig Mayer, Ralf Raiser, Jürgen Rapp, Renate Schmidt, Sonja Uth und Hildegard Zepf-Ramsperger.

Bevor die Jubiläumsmaultaschen in die hungrigen Mägen wandern konnten, gratulierte die Kreisvorsitzende Elfriede Maurer mit einer kleinen gesanglichen Zugabe und einer finanziellen Zuwendung. Danach konnte man bei netten Liedern die Versammlung ausklingen lassen.