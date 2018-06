In eine filmreife Verfolgungsjagd haben vier Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren die Polizei verwickelt, nachdem sie am Montag in einer Werkstraße in Oberndorf einen nicht zugelassenen VW Polo gestohlen und damit eine „Spritztour“ gemacht hatten.

Die Jugendlichen entwendeten den Wagen, bei dem der Autoschlüssel steckte. Im Laufe des Nachmittags brachten sie am Auto aufgefundene Kennzeichen an, um in den Abendstunden eine Spritztour zu unternehmen.

Gegen 20.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer den mit vier Personen besetzten VW Polo, der in Richtung Heiligenbronn unterwegs war. Dem Mitteiler waren die entstempelten Kennzeichen am Wagen aufgefallen. Eine Streife des Polizeireviers Schramberg konnte den VW Polo zunächst nicht ausfindig machen, da das Auto inzwischen in Richtung Fluorn-Winzeln fuhr.

Die ausgerückte Polizeistreife des Polizeireviers Oberndorf entdeckte den gesuchten PKW schließlich in Hochmössingen in der Dornhaner Straße. Als die Beamten an das Auto, das nur noch mit zwei Personen besetzt war, herantraten, gab der Fahrer Vollgas und flüchtet. Mit hoher Geschwindigkeit und riskanten Überholmanövern ging es von Höchmössingen über Oberndorf-Lindenhof ins Stadtgebiet Oberndorf.

Die filmreife Verfolgungsfahrt mit insgesamt sieben Streifenwagenbesatzungen endete schlussendlich in Altoberndorf. Dort wurde der Polo verlassen aufgefunden. Die beiden polizeibekannten Jungen im Alter von 13 und 15 Jahren hatten sich am Neckarufer in einem Gebüsch versteckt und konnten dort in Polizeigewahrsam genommen werden. Die Ermittlungen zu den beiden anderen Jugendlichen dauern derzeit an. (pz)