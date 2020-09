„Maske aufsetzen, Abstand halten, Laut sein“, unter diesem Motto haben die Klimaaktivisten und -aktivistinnen von Fridays for Future am Freitagmittag auch auf dem Spaichinger Marktplatz demonstriert. Es war die erste Demonstration des Bündnisses seit dem Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland. Etwa 70 Personen marschierten vom Marktplatz über das Gymnasium und die Angerstraße in die Hauptstraße. Auch in vielen anderen Städten Deutschlands gingen die Aktivistinnen und Aktivisten wider auf die Straße und forderten unter anderem den Ausstieg aus der Kohle und ambitioniertere Ziele beim Klimaschutz. Foto: gbo