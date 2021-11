Feuerwehrleute proben bei mehreren hundert Grad

In der vergangenen Woche waren vier Kameraden der Einsatzabteilung der Feuerwehr Spaichingen unterwegs um sich in Sachen Brandbekämpfungstechnik fortzubilden. Gemeinsam mit Kameraden der Feuerwehren aus Trossingen und Deißlingen ging es bereits am frühen Morgen los. Mit drei Mannschaftstransportwagen fuhren die Wehrleute eine holzbefeuerte Anlage zur Realbrandausbildung im Bereich Riedlingen an. Nach einer kurzen theoretischen Vermittlung der Phänomene der schnellen Brandausbreitung ging es an die Praxis.

Jeder Teilnehmer konnte – geschützt durch umluftunabhängigen Atemschutz – insgesamt vier Durchgänge in den als Wohnung gestalteten Überseecontainern durchlaufen. Jeweils begleitet durch einen erfahrenen Ausbilder.

Durch die echten Holzfeuer konnten Temperaturen von mehreren hundert Grad, aber auch der dunkle Brandrauch äußerst realitätsnah erlebt werden. Ein eindrückliches und überaus lehrreiches Training für die Einsatzkräfte.