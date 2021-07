Feuerwehrleute beweisen ihre Belastbarkeit

Unter den wachsamen Augen der Ausbilder haben elf Spaichinger Feuewehrleute jüngst im Atemschutzzentrum in Tuttlingen ihre Atemschutzwiederholungsübung absolviert.

Es galt, die physische und psychische Belastbarkeit unter Beweis zu stellen: Neben Übungen an verschiedenen Sportgeräten mussten die Wehrleute unter anderem die Kriechstrecke bei absoluter Dunkelheit passieren. Einmal pro Jahr, so die Feuerwehr Spaichingen in ihrer Mitteilung, muss jeder Atemschutzgeräteträger diese Wiederholungsübung verpflichtend absolvieren, um weiterhin den schweren Atemschutz im Einsatzfall tragen zu können. Aufgrund der aktuellen Situation findet diese Belastungsübung unter strengen Auflagen in Kleingruppen statt, sodass über den Abend verteilt zwei Spaichinger Kleingruppen die Übungsstrecke in Tuttlingen besuchten.