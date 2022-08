Feuerwehreinsatz wegen verstopftem Schacht und starkem Regen

Zu einem Feuerwehreinsatz hat ein verstopfter Schacht am Donnerstagabend im Spaichinger Stadtgebiet geführt. Nach starken Regenfällen konnte der blockierte Schacht das zufließende Wasser nicht mehr abtransportieren. Die Wassermassen hoben den Schachtdeckel an. Die ausgerückte Kleineinsatzgruppe der Feuerwehr Spaichingen sicherte die Einsatzstelle ab, verständigte die zuständige Stelle bei der Stadt Spaichingen und begann damit, den Schacht leerzupumpen. Nach Absprache mit dem angeforderten Ansprechpartner der Stadt Spaichingen wurde mittels der leistungsstarken Feuerlöschkreiselpumpe der Schacht leergepumpt. Durch den städtischen Mitarbeiter wurde die Verstopfung des Schachtes entfernt und das Problem konnte so behoben werden. Im starken Regen waren sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug knappe zwei Stunden bis kurz vor Mitternacht im Einsatz. Weitere befanden sich in Bereitschaft. Foto: FF Spaichinge