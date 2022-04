Feuerwehr verschafft Zugang zu einer hilflosen Person

Wegen einer Person, die in offenbar hilfloser Lage in ihrer Wohnung war, ist eine Kleinalarmgruppe der Spaichinger Feuerwehr am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr im Einsatz gewesen. Die Wehrleute öffneten eine Tür an der betroffenen Adresse im Stadtgebiet schadenarm, berichtet die Feuerwehr in ihrer Pressemitteilunhg, so dass der Rettungsdienst und die Polizei Zugang zur Wohnung erhielten und der Person Hilfe leisten konnten.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräfte. Daneben waren der Rettungsdienst sowie die Polizei an der Einsatzstelle.